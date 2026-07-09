¿Todo fue por la pasión? Alejandra Jaramillo se disculpa por celebrar derrota de México en el Mundial 2026

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Alejandra Jaramillo fue “funada” en las redes sociales. Foto: AFP

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se disculpó este jueves 9 de julio por haber celebrado la derrota de la Selección Mexicana contra Inglaterra el pasado domingo, en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

“Estoy aquí porque quiero, de todo corazón, pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente”, dijo Jaramillo, a través de un video compartido en redes sociales.

La conductora compartió que desde hace cuatro años y medio se encuentra en Estados Unidos, cumpliendo el sueño de trabajar como comunicadora en la cadena de habla hispana más grande del país.

También señaló que este 2026 pudo cumplir otro sueño, cuando su historia de amor fue elegida como ganadora del reality “Apostarías por mí”, y resaltó que fue gracias a la audiencia y al público que votó que pudo obtener el triunfo.

“Yo de verdad solo tengo gratitud por las oportunidades que he tenido, la dicha de vivir dentro de este país, que Dios ha abierto todas las puertas para mí, que Dios me ha dado este talento para ser usado a través de su gracia y de su bendición, y que si cometí un error no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras”, dijo Alejandra Jaramillo.

Pide que la entiendan por la pasión al fútbol

Jaramillo también destacó que sus palabras se debieron a la adrenalina y pasión del momento.

“En el fútbol pasan estas cosas, hay mucha algarabía, mucha pasión. Yo, como buena hincha que soy, muy orgullosa de mis raíces ecuatorianas, al igual que la hinchada mexicana, que tiene una fe ferviente, orgullosa de sus raíces, apoyando su bandera y sus colores. Todos nos unimos, cada uno desde nuestra trinchera, con esta pasión que genera el fútbol”.

Y subrayó que, cuando México eliminó a Ecuador en el Mundial, ella se puso la camiseta de su país.

“Y cuando México eliminó a mi país, Ecuador, en el Mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir, porque siempre he dicho que en el fútbol se gana y se pierde; es un deporte, y hay mucha algarabía, se despiertan muchas pasiones”. ale_jaramillo, Instagram.

Alejandra Jaramillo menciona que se salieron de control los comentarios

Asimismo, dijo ser consciente de los comentarios porque son parte de lo que genera el fútbol, aunque considera que la situación se salió un poco de control.

“Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado, y la verdad es que se salió un poco de control, se pudo malinterpretar, pero, si les soy bien honesta, nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país”. ale_jaramillo, Instagram.

Recalcó que no insultó a México y afirmó que siempre ha portado la bandera del “amor y del respeto hacia todas las personas mientras yo camine por esta vida”.

También destacó que los colores de las banderas y las audiencias se respetan, sobre todo entre los latinos.

Por su parte, recordó que es una madre latina y migrante que llegó a Estados Unidos para empezar desde cero, donde la televisora para la que trabaja la ha apoyado; sin embargo, reconoció que estos días han sido complicados para ella.

“Estos días para mí no han sido fáciles, pero me he sentido contenida y, de verdad, les vuelvo a reiterar: lo cortés no te quita lo valiente”. ale_jaramillo, Instagram.

La conductora reiteró sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos y recordó que el fútbol debe disfrutarse. Además, dijo estar dispuesta a conversar con la gente cuando sea pertinente.

“Yo estoy abierta para conversar con ustedes cuando sea el momento indicado, apropiado, para abrirme y contestar alguna otra duda que tengan, como ya lo he hecho en otras ocasiones, porque es parte de esta carrera que elegí desde que era niña”.

¿Por qué fue señalada Alejandra Jaramillo?

Mexicanos y seguidores de la Selección Nacional se sintieron ofendidos por lo que algunos definieron como burlas al equipo, durante y después del partido México vs Inglaterra.

La conductora compartió varias publicaciones en sus redes sociales sobre el tema, algunas de las cuales posteriormente eliminó.

Uno de los mensajes borrados decía: “Hoy jugó Inglaterra + 18 millones de ecuatorianos”.

Posteriormente, fijó otro comentario: “No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCI”.

También publicó memes y un video grabado durante el partido, en el que salta de alegría cuando Inglaterra derrotó a México.

La publicación, que continúa en Instagram, fue acompañada del mensaje: “Gracias Kane. Gracias Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”.

Los internautas no tardaron en reaccionar tanto en sus redes sociales como en las de Univisión, televisora en el que se desempeña. Incluso, algunos pidieron su despido e intentaron impulsar un boicot.

También recordaron un video en el que la conductora dijo que “los mexicanos le dieron sus camisetas… Lo que ellos no saben es que salo el partido de toda camiseta que toco”.

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