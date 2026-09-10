Caos y ambición: lanzan el tráiler final de “Digger”, de Iñárritu y Tom Cruise

GENERANDO AUDIO...

“Digger” es el primer trabajo entre Iñarritu y Tom Cruise. Foto: AFP

El tráiler final de “Digger”, la nueva película del director mexicano ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, y protagonizada por Tom Cruise, en uno de los papeles más inusuales de su carrera, fue lanzado este miércoles 9 de septiembre.

En la cinta, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre que, cuando el mundo está al borde del colapso, emprende una misión ambiciosa y absurda, la de convertirse en el salvador de la humanidad, después de provocar una catástrofe ecológica global debido a su codicia.

El último adelanto promete una historia cargada de caos, ambición y humor absurdo, que explora las consecuencias de las decisiones de un hombre dispuesto a hacer lo imposible para “salvar al mundo”.

Tom Cruise trabaja por primera vez con Alejandro G. Iñárritu

“Digger” marca la primera colaboración entre Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise, con el actor en un personaje radicalmente distinto a los que ha interpretado a lo largo de su carrera.

El elenco también está integrado por Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

¿Quiénes están detrás de “Digger”?

Iñárritu dirige la película a partir de un guion y una historia escrita por él mismo junto con los ganadores del Premio Oscar Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone, Sabina Berman y Jez Butterworth.

Por su parte, la producción estuvo a cargo también del director mexicano junto a Mary Parent y Tom Cruise, mientras que Joshua Grode participa como productor ejecutivo.

Detrás de cámaras también participan colaboradores habituales de Iñárritu, entre ellos el director de fotografía ganador del Oscar Emmanuel Lubezki; los editores Conor O’Neill y Stephen Mirrione; la diseñadora de vestuario Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peinado Alessandro Bertolazzi.

También colaboró la directora de casting Francine Maisler; el diseñador de producción Dennis Gassner; el diseñador de producción Richard Johnson; el diseñador de maquillaje protésico Kazu Hiro y el compositor Cosmo Sheldrake.

“Digger” llegará a los cines y funciones en formato IMAX en México el jueves 1 de octubre y en Estados Unidos a partir del 2 de octubre de 2026.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.