Sepultan a víctimas de la explosión en la fiesta patronal de Temascalcingo

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Adiós a las víctimas de la explosión en Temascalcingo. Foto: Uno TV

Este lunes, vecinos de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México, acompañaron a las familias de las víctimas de la explosión registrada el pasado sábado durante la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz.

Una niña de 12 años y un hombre adulto fueron sepultados en el panteón de la comunidad. Ambos murieron tras el incidente, que también dejó decenas de personas lesionadas y mantiene de luto a los habitantes de la localidad.

Funerales en Temascalcingo tras explosión en fiesta patronal

Durante las exequias, vecinos acudieron para acompañar a los familiares de las víctimas y expresarles su solidaridad. Una habitante de Santa María Canchesdá señaló que conocía a los padres de la menor y lamentó especialmente el estado de salud de su padre, quien permanece grave.

Venimos a acompañarlos un ratito aunque sea en su dolor.

Los habitantes también recuerdan el momento de la explosión, ocurrida cerca de la parroquia de la comunidad. Lucía de la Cruz, vecina de la localidad, relató que escuchó un fuerte estruendo y comenzó a buscar una salida en medio de la confusión.

Adiós a las víctimas de la explosión en Temascalcingo. Foto: Uno TV

Explosión en Temascalcingo deja 11 personas fallecidas

De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas hasta el momento, la explosión en Temascalcingo dejó 11 personas fallecidas, entre ellas dos niñas, una de tres años y otra de 12. Además, se reportaron 82 personas lesionadas; de ellas, 10 permanecen en estado grave, mientras que 62 ya fueron dadas de alta.

Entre los afectados se encuentran integrantes de familias de la propia comunidad. Una vecina relató que cuatro de sus familiares resultaron lesionados, entre ellos dos de sus hijos y dos nietos.; uno de sus hijos ya se encuentra en casa, aunque presenta golpes internos, mientras que uno de sus nietos sufrió lesiones en el rostro y perdió tres dientes.

Adiós a las víctimas de la explosión en Temascalcingo. Foto: Uno TV

Las exequias de las víctimas continuarán durante los próximos días, mientras las familias reciben el acompañamiento de habitantes de la comunidad.

A su vez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas de la explosión y establecer las posibles responsabilidades.

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