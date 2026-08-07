Familia de Perez Hilton informa que ya puede comunicarse tras crisis de salud mental

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Perez Hilton y su estado de salud. Foto: AFP

La familia de Perez Hilton informó que el creador de contenido ya puede comunicarse mientras continúa hospitalizado, luego de la crisis de salud mental que sufrió durante una transmisión en vivo el pasado 4 de agosto.

A través de un nuevo comunicado publicado en el sitio oficial de Perez Hilton, sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

Además señalaron que, aunque todavía cuentan con poca información sobre su evolución médica, recibieron una noticia que les dio esperanza.

“También hemos podido confirmar que Pérez puede comunicarse, lo que ha dado esperanza a nuestra familia”, expresaron.

Los familiares aseguraron que continúan enfocados en su recuperación y pidieron al público seguir respetando su privacidad mientras esperan nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

“Vamos paso a paso y nos centramos en lo que realmente importa: Pérez y su recuperación”, añadieron.

Familia pide privacidad para los hijos de Perez Hilton

En un segundo mensaje, la familia también solicitó a medios de comunicación, fotógrafos, creadores de contenido y al público abandonar los alrededores de la vivienda del influencer para proteger a sus hijos.

Explicaron que, minutos antes de que la transmisión se hiciera pública, los hijos, una sobrina y la hermana de Perez Hilton se encontraban dentro de la casa.

Según el comunicado, cuando se percataron de que atravesaba una grave crisis de salud mental y presuntamente se estaba autolesionando, salieron del domicilio para evitar que los menores presenciaran más escenas traumáticas.

La familia señaló que su prioridad ahora es que los niños puedan regresar a casa y comenzar un proceso de recuperación emocional en un ambiente seguro.

Asimismo, indicaron que cualquier actualización sobre la salud de Perez Hilton será difundida únicamente a través de su portal oficial cuando exista información confirmada.

¿Qué ocurrió con Perez Hilton?

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue hospitalizado el pasado 4 de agosto después de sufrir una crisis de salud mental durante una transmisión en vivo en TikTok.

Durante la emisión, usuarios alertaron a las autoridades al observar que presuntamente se estaba autolesionando con un arma blanca, el video fue retirado de la plataforma y posteriormente su cuenta quedó bloqueada.

De acuerdo con la revista People, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade informó que, tras recibir múltiples llamadas de personas preocupadas, los agentes localizaron a una persona que se encontraba sola en su vivienda y la trasladaron a un hospital local, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades también señalaron que especialistas en intervención en crisis y salud mental brindan apoyo a la familia del creador de contenido.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte médico oficial sobre su estado de salud ni sobre su evolución clínica.

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