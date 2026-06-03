Influencer brasileña convierte su cuerpo en un álbum del Mundial y se vuelve viral

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Busca ser la Musa del Mundial. Foto: Getty Images/Cuartoscuro

Kerolay Chaves, influencer brasileña, se volvió viral en redes sociales por cubrir su cuerpo con más de mil estampas de jugadores del álbum del Mundial 2026.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la joven mostró el proceso y cómo se convirtió en una especie de “álbum viviente” para rendir homenaje al futbol.

En la publicación explicó que tardó alrededor de siete horas en colocarse las estampas y destacó que, pese al trabajo que implicó, disfrutó toda la experiencia.

“Me tomó como siete horas hacer todo esto, incluso se volvió artístico, jaja. Y había más de mil stickers para cubrir todo”, comentó.

ASÍ FUE PEGANDO POCO A POCO LAS FIGURITAS 🫵 👀



• La influencer brasileña de 24 años Kerolay Chaves se ha convertido en noticia con su sesión fotográfica temática del Mundial 2026.



• Chaves cubrió su cuerpo con un diseño especial que incluye figuras de futbolistas.



• La… pic.twitter.com/qYCRlGAVZ0 — Ecuagol (@ECUAGOL) June 2, 2026

Busca convertirse en la musa del Mundial

Detrás de la llamativa producción existe un objetivo muy claro. Kerolay Chaves busca impulsar su candidatura para convertirse en la llamada Musa del Mundial, concurso al que se inscribió este lunes. Por ello, pidió apoyo a sus seguidores para ayudarla a conseguir el título.

“¿La nueva Musa del Mundial? Me postulé ayer, incluso salió en Globo, y ahora necesito tu ayuda. Dale like, comenta, comparte y envíalo a tu grupo de amigos. Cuento contigo”, escribió en su publicación.

Un homenaje diferente al futbol

La ganadora de Miss Bumbum 2025 explicó que aceptó dicho reto de crear un homenaje al futbol, pero quiso alejarse de las ideas más comunes relacionadas con este deporte.

En lugar de utilizar una camiseta de alguna selección o accesorios temáticos, decidió transformar su propia imagen en una representación del álbum oficial del Mundial.

De acuerdo con el medio brasileño Quem, la influencer buscó referencias antes de comenzar el proyecto, pero no encontró nada similar.

Fue entonces cuando decidió llevar adelante la idea y convertirla en realidad.

Elegir las estampas fue lo más complicado

Según explicó, una de las tareas más difíciles consistió en seleccionar qué futbolistas aparecerían en la producción.

Su intención era reunir figuras representativas de distintas selecciones y generaciones sin afectar el resultado visual de la sesión fotográfica.

Una vez terminado el proyecto, también invitó a sus seguidores a identificar dónde colocó a algunos de los jugadores más populares.

“Fue muy divertido hacerlo, revisar a los jugadores y pensar dónde colocar a cada uno. Toda la experiencia fue increíble. ¿Vieron dónde quedaron Vini Jr. y Neymar?”, comentó.

Con más de mil estampas y siete horas de preparación, Kerolay Chaves logró llamar la atención de miles de usuarios en redes sociales y sumar reflectores a su candidatura para convertirse en la próxima Musa del Mundial.

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