Jalisco recibe el Mundial con conciertos de Alejandro Fernández, Plácido Domingo, Mägo de Oz y Ximena Sariñana

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Alejandro Fernández y más artistas. Foto: Cuartoscuro

En Jalisco, la fiesta por el Mundial 2026 esta acompañada por una amplia oferta musical encabezada por artistas de talla internacional como Alejandro Fernández, Plácido Domingo, Mägo de Oz y Ximena Sariñana, quienes ofrecerán conciertos en distintas sedes del estado durante las actividades mundialistas.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la programación busca complementar la experiencia de los aficionados con espectáculos musicales en espacios emblemáticos de Guadalajara, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos.

Alejandro Fernández y Plácido Domingo encabezan la cartelera en Guadalajara

La capital jalisciense será uno de los principales escenarios de esta agenda cultural, el próximo 25 de junio, Alejandro Fernández ofrecerá un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva a las 21:00 horas, uno de los puntos más representativos de Guadalajara.

Ese mismo día, Plácido Domingo se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a partir de las 18:00 horas.

Además, quienes acudan al FIFA Fan Festival instalado en el Centro Histórico de Guadalajara podrán disfrutar diariamente de presentaciones de DJ’s que ambientarán la celebración del torneo.

Puerto Vallarta y otras zaonas de Jalisco también será sede de conciertos durante el Mundial

La agenda artística también llegará a Puerto Vallarta, 25 de junio, la banda española Mägo de Oz ofrecerá un concierto a las 21:00 horas. Posteriormente, el 4 de julio, será el turno de Ximena Sariñana, quien llegará al destino turístico para presentar un espectáculo especial.

La programación concluirá el 8 de julio con el Festival Alma VIVA, evento que reunirá a Jumbo, Amigos Invisibles y James Maslow.

Las actividades no se limitarán a Guadalajara y Puerto Vallarta. En el municipio de Tequila, el Mariachi CHG participará en los festejos programados para el 27 de junio.

Ese mismo fin de semana, Sonido Satanás ofrecerá presentaciones los días 27 y 28 de junio en Mundo Jalisco, ubicado dentro del Parque Agua Azul, en Guadalajara.

Cabe destacar, que como parte de la iniciativa Vibra Jalisco, el estado ya ha recibido a artistas como Maná, Julieta Venegas, Aterciopelados, Piso 21 y Auténticos Decadentes, cuyos conciertos realizados en Guadalajara y Puerto Vallarta han reunido a cerca de 190 mil asistentes.

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