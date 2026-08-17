AniMole 4 arma un crossover de otro nivel: Nico Robin, Piccolo y más invitados llegarán a CDMX

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Es turno de los otakus Foto: Animole

AniMole 4 prepara su regreso a la Ciudad de México (CDMX) y, si eres de los que pueden reconocer un anime por un solo diálogo, este evento es para ti.

La celebración dedicada al anime, manga, cosplay, doblaje, cómic y gaming se realizará los próximos 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, como parte de los festejos por el 30 aniversario de La Mole.

La cuarta edición reunirá durante un fin de semana a cosplayers, actores de voz, ilustradores, artistas y músicos, pero hay dos nombres que elevan especialmente el nivel del cartel, Lera Abova, quien interpreta a Nico Robin en el live action de “One Piece”, y Toshio Furukawa, la legendaria voz japonesa de Piccolo en “Dragon Ball”.

¿Quiénes son los invitados de la AniMole 4?

Lera Abova y Toshio Furukawa, parte de los invitados

Foto: Animole

Uno de los grandes atractivos de AniMole 4 será la presencia de Lera Abova, actriz y modelo rusa-alemana que forma parte del universo live action de “One Piece” como Nico Robin, también conocida como Miss All Sunday.

Pero si hablamos de voces legendarias, el nombre de Toshio Furukawa juega en otra liga; ya que el actor de voz japonés es reconocido mundialmente por interpretar a Piccolo en Dragon Ball, personaje al que dio su voz durante décadas. Su historial también incluye a Ataru Moroboshi de Urusei Yatsura, Kai Shiden de Mobile Suit Gundam, Shin de Fist of the North Star, Asuma Shinohara de Patlabor y Portgas D. Ace de One Piece.

Se espera que se anuncien más actores para la sección de talent

Cosplay Alley prepara su propio crossover en AniMole

Foto: Animole

La zona dedicada al cosplay también llega cargada de invitados internacionales, entre los primeros nombres anunciados destacan Yaya Han, una de las figuras más reconocidas del cosplay a nivel mundial; Leon Chiro, cosplayer italiano que ha colaborado con compañías como Bandai Namco, Square Enix, Ubisoft y Capcom; así como Lady Dusha, reconocida cosplayer y creadora de contenido mexicana.

El doblaje mexicano también tendrá un equipo de alto nivel en AniMole

Foto: Animole

Si el anime no sería lo mismo sin sus seiyuus (actor de doblaje en japonés), es por ello, que la convención reunirá a varias voces reconocidas por los fans, incluyendo a Raúl Anaya, Roberto Salguero, Ale Pilar y Héctor Estrada, quienes dan voz a Mario, Luigi, Peach y Bowser en “Super Mario Bros: La Película” y “Super Mario Bros. Galaxy”.

También estarán Circe Luna, voz de Pan en Dragon Ball y Rei Ayanami en Evangelion; Mireya Mendoza, conocida por interpretar a Tiana y Monkey D. Luffy; Azucena Estrada, con trabajos para producciones de Netflix, Max, Disney+ y DanDaDan.

La lista todavía no está completa, pues se esperan más anuncios de actrices y actores de doblaje.

Del fanart al horror: Artists’ Alley también viene cargado

Los ilustradores tendrán su propio territorio dentro de AniMole. Entre los primeros confirmados aparecen Puis Calzada, artista especializado en horror con trabajos para Fangoria y bandas como Metallica y Ghost, y Salvador Velázquez, cuyos créditos incluyen proyectos para Zenescope, IDW, Lionsgate y Warner Bros. Animation.

También participarán artistas como AlmendriWW, Hypnogatito, Palentina y KURO, con propuestas que van desde fanart y cómic hasta ilustración, tatuaje y exploraciones de identidad cultural.

Babybeard, K-MIKAZE y los Shinigamis del Norte pondrán el soundtrack

Foto: Animole

El Mega Auditorio también tendrá su propia misión secundaria, pues el grupo japonés Babybeard, integrado por Ladybeard junto con las idols Kotomi y Suzu, ofrecerá un concierto el sábado 12 de septiembre y un showcase el domingo 13, ambos incluidos con la entrada general. Además, tendrán sesiones de fotos y firmas durante los dos días.

La representación mexicana llegará con K-MIKAZE, agrupación especializada en anime, J-pop, J-rock y videojuegos, que celebrará sus 18 años de trayectoria.

Y para cerrar el crossover musical aparece Los Shinigamis del Norte, banda regiomontana que mezcla anime con música regional mexicana en su propuesta bautizada como “Nortaku”.

¿Cuánto cuestan los boletos para AniMole 4?

Foto: Animole

Los asistentes podrán elegir entre diferentes modalidades de acceso. El 2-Day Pass, válido para ambos días de la convención, tiene un precio de mil,100 pesos, mientras que el Paquete Animes, que incluye entrada para los dos días y un kit de coleccionables exclusivos, cuesta dos mil,800 pesos.

También están disponibles los accesos individuales, Saturday Pass y Sunday Pass, con un precio de $700 pesos cada uno. Para menores de 12 años existe el Kids Pass de $150 pesos, siempre que asistan acompañados por un adulto con boleto pagado.

Cabe recordar que AniMole 4 abrirá sus puertas el sábado 12 de septiembre de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 13 de septiembre funcionará de 10:00 a 20:00 horas.

La cita será en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center de la Ciudad de México, sede actual de La Mole y escenario que durante un fin de semana se convertirá en un punto de reunión para fans del anime, manga, cosplay, gaming, cómics y cultura pop.

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