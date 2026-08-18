Shakira promete 10 escuelas y una universidad tras sismo en Colombia: “El compromiso es no soltarles la mano”

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Shakira apoyará a Colombia luego del sismo de 7.4. Foto: AFP

Shakira visitó este lunes el Chocó, en Colombia, luego del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Aseguró que se construirán 10 escuelas y la Universidad de la región con un millón de dólares de apoyo.

“Todos estos días he estado conversando con todos los que conozco y puedo compartirles que Global Citizen va a aportar 500 mil dólares y que esos esfuerzos van a ser complementados por Live Nation, que son mis socios también, con otros 500 mil dólares”. Shakira

Shakira llegando a Quibdó, Chocó! 🇨🇴 pic.twitter.com/pjOuXIqckJ — Fader SHK (@faderg2_) August 17, 2026

La cantautora expuso que el millón de dólares será para reconstruir escuelas y la universidad en la zona.

“Así que yo voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, recalcó.

shakira ha anunciado que construira 10 escuelas en el chocó con su fundación pies descalzos y el empresario howard buffett, además de donar 1 millón de dólares para la reconstrucción del departamento



jueputa, enserió que en colombia no tenemos artista mas grande esta mujer ❤️‍🩹🇨🇴 pic.twitter.com/1oRNiSXDP0 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) August 17, 2026

La colombiana habló ante las cámaras de Noticias Caracol, portal informativo de Colombia, y otros medios locales, donde destacó también el apoyo a la comunidad en general del Chocó: “El compromiso es no soltarles la mano a los chocoanos”.

Resaltó que no hay palabras para suficientes para consolar a los afectados, y no hay soluciones mágicas ante esta situación.

Shakira ya se encuentra reunida con la comunidad de Quibdó, Chocó. La colombiana estará recorriendo los colegios que resultaron afectados por el terremoto en Colombia. La gobernadora del departamento la acompaña.



Crédito: autoridades de Chocó



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Subrayó la importancia de ayudar a cada uno de los chocoanos hasta que puedan regresar a tener una vida normal y que los niños puedan volver a la escuela y convivir con sus amigos.

“Más de 40 escuelas se han colapsado en el Chocó completamente y hay más de 200 afectadas en todo el país. Bueno, la tragedia es una tragedia sin igual, pero estamos también orgullosos de poder empezar a dar los primeros pasos para la recuperación, para la reconstrucción”, puntualizó la intérprete de “Las caderas no mienten”.

Recordó que hace 22 años estuvo su fundación “Pies Descalzos” en el Chocó, donde lograron graduar a 400 estudiantes, de los cuales el 70% han llegado a la universidad.

Una visita para apoyar y pedir ayuda

Shakira y Howard Graham Buffett en Colombia. Foto: AFP

“He venido también porque quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen la ayuda para la transitabilidad, protección, alimento, cobijo, techo, ayuda, ayuda médica”, también dijo la originaria de Barranquilla.

Asimismo, compartió que fue acompañada por el empresario filántropo Howard Graham Buffett, quien apoyará con su fundación en la construcción de las escuelas.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Shakira mostró su apoyo a Colombia desde el mismo día del temblor

El pasado 10 de agosto, la cantante envió un mensaje emotivo por las afectaciones ocurridas en el país luego del sismo de magnitud 7.4.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, indicó.

Detalló que, en momentos así, los colombianos saben unirse y sostenerse los unos a los otros.

“Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, destacó.

De acuerdo con la agencia AFP, hasta el momento, se reportan casi 300 fallecidos y la autoridad de atención de desastres reporta, por lo menos, 140 desaparecidos, principalmente en ciudades que hoy lucen desoladas, con viviendas deshabitadas y locales comerciales abandonados.

Conforme avanzan las búsquedas y la remoción de escombros, los números aumentan ante una tragedia que tomó por sorpresa a Colombia.

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