Supergirl muestra su lado más rebelde frente a Superman en el traíler final

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La aventura casi comienza. Foto: Warner Bros. Pictures

Supergirl acaba de mostrar en su tráiler final que Kara Zor-El no seguirá el mismo camino que Superman. Mientras Clark Kent cree en la bondad de las personas, la heroína cuenta con una visión más dura del universo, algo que podría convertirse en uno de los conflictos más importantes de la película.

Aunque los avances anteriores se enfocaron en presentar a personajes como Krypto y Lobo, este nuevo vistazo profundizó en los conflictos que moverán la historia y mostró varias secuencias de acción que ya tienen emocionados a los fans.

Supergirl y Superman no ven el heroísmo de la misma forma de acuerdo con el tráiler final de la cinta

Uno de los momentos más llamativos del nuevo tráiler es la diferencia de pensamiento entre Kara y su primo, Superman.

Mientras Clark sigue creyendo en la bondad de las personas y busca siempre lo mejor de cada individuo, Kara muestra, como se mencionaba, tener una visión más dura de la realidad, a la cual llama “verdad”. El avance da a notar que uno de los conflictos principales, según usuarios, será el distanciamiento que tomará Supergirl de todos al sentirse más conectada con su perro Krypto que con su único familiar vivo, debido a la diferencia de valores e ideas que tienen sobre lo que significa ser un héroe.

Cabe recordar que desde clips anteriores, se ha mostrado que la conexión entre Krypto y Kara parece ser uno de los pilares emocionales de la historia; pues el can representa para la protagonista uno de los últimos vínculos que conserva con Krypton, su familia y todo lo que perdió.

Además, el video ofrece nuevas imágenes de la Fortaleza de la Soledad, un lugar que parece tener un papel importante en la relación entre ambos kryptonianos.

Lobo apunta a convertirse en el robaescenas de la película

Foto: Warner Bros. Pictures

Jason Momoa volvió a aparecer como Lobo y cada nueva escena parece confirmar que será uno de los personajes favoritos del público.

El cazarrecompensas espacial mostró parte de su arsenal, su característica motocicleta y varias secuencias de combate que sugieren una posible alianza con Supergirl contra los saqueadores que amenazan la galaxia.

Aunque todavía no está claro cuáles son sus verdaderas motivaciones, el tráiler deja ver que compartirá varias escenas de acción junto a Kara.

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la acción, pues el tráiler cuenta con persecuciones espaciales, enfrentamientos contra bandas criminales y varias escenas de vuelo que recuerdan a algunas de las imágenes más icónicas de Superman en el cine.

También se pudo ver a Supergirl utilizando toda la fuerza de sus poderes, desde golpes devastadores hasta rayos de calor, en lo que promete según fans, ser una de las películas más espectaculares de la nueva etapa del Universo DC.

¿Cuándo se estrena “Supergirl: Woman of Tomorrow”?

La película “Supergirl: Woman of Tomorrow”, protagonizada por Milly Alcock, se estrenará en México el próximo 25 de junio. Mientras que en Estados Unidos, el filme llegará un día después.

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