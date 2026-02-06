Imelda Tuñón señala a Marco Chacón por la muerte de Julián Figueroa; él se defiende

GENERANDO AUDIO...

Imelda también acusó a Chacón de filtrar sus videos. Foto: Getty Images

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, lanzó una fuerte declaración en contra de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, relacionada con la muerte del cantante, a través de comentarios en redes sociales.

Esto ocurrió luego de que se filtraran videos en los que se le observa a Tuñón en un episodio de autolesión durante una discusión con quien fuera su esposo.

La actriz aseguró que el material fue manipulado y acusó a Marco Chacón de haber filtrado las grabaciones, además de señalar que tomará acciones legales en su contra.

Tras estas declaraciones, Marco Chacón respondió públicamente y dio su versión de los hechos.

Lo que dijo Imelda Tuñón sobre Marco Chacón

La controversia inició cuando Imelda Tuñón respondió en Instagram a la pregunta de una seguidora sobre qué había pasado con Julián Figueroa.

En su mensaje, acusó a Marco Chacón de haber tenido injerencia en un tratamiento médico que, según su versión, provocó un deterioro grave en la salud del cantante.

Tuñón aseguró que a Julián Figueroa se le colocó un implante de naltrexona a principios de 2023 y que, presuntamente, no se le permitió continuar con una terapia adecuada, lo que habría derivado en convulsiones, parálisis parcial y, finalmente, un infarto.

En sus publicaciones, también expresó que estas decisiones la afectaron de manera profunda a nivel personal y familiar.

Marco Chacón responde: “Yo no tomé decisiones por Julián”

Luego de la difusión de las acusaciones, Marco Chacón fijó postura pública. Su respuesta se dio a conocer en el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, donde se leyeron mensajes enviados directamente por el abogado.

Chacón negó haber administrado, impuesto o decidido algún tratamiento médico para Julián Figueroa. Afirmó que no es médico y que el cantante era un adulto con plena capacidad para tomar decisiones sobre su salud.

Asimismo, confirmó que Julián Figueroa sí decidió colocarse un implante de naltrexona, pero sostuvo que fue una decisión personal del propio cantante y que su participación se limitó a acompañarlo con el especialista que él mismo eligió.

También consideró injusto que se hable de Julián como si no hubiera tenido autonomía para decidir sobre su vida y su salud.

