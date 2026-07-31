¿Palta, aguacate o cura? Todas las formas en que se conoce este fruto y el origen de sus nombres

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Otras maneras de llamar al aguacate. Foto: Cuartoscuro

El aguacate es un alimento que une a millones de personas alrededor del mundo, pero no todos lo conocen con ese nombre, dependiendo del país, este popular fruto también puede llamarse palta, cura, avocado o abacate.

Mientras en México se pide un aguacate, en Perú, Chile o Argentina lo más común es hablar de palta, pero esos no son los únicos nombres, también existen términos como cura, avocado y abacate, dependiendo de la región y el idioma.

Aunque se trata del mismo fruto, las diferencias culturales, lingüísticas e históricas han hecho que cada país conserve una forma particular de nombrarlo.

Incluso algunas de estas palabras tienen cientos de años de antigüedad y provienen de lenguas indígenas que existían mucho antes de la llegada de los europeos al continente.

¿Por qué en México se llama aguacate?

El nombre aguacate tiene su origen en el náhuatl āhuacatl, palabra utilizada por los pueblos mesoamericanos que significa “testículos del árbol”, y se refiere al fruto del árbol Persea americana, de acuerdo con vestigios encontrados en una cueva de Coxcatlán, Puebla, donde se detectaron restos de la especie.

Con el paso del tiempo, el término fue adaptándose al español hasta convertirse en la palabra que hoy se utiliza en México, España, Centroamérica y varios países del Caribe.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el aguacate forma parte de la historia de México desde hace más de 10 mil años y actualmente el país es uno de los principales productores y exportadores del mundo.

Además de su importancia económica, este fruto también tiene un fuerte valor cultural, ya que forma parte de la gastronomía mexicana en platillos como el guacamole, los tacos, las tortas y las ensaladas.

¿Qué significa palta y por qué se usa en Sudamérica?

En países como Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay, el nombre más común es palta, esta palabra proviene del quechua, una de las lenguas indígenas más importantes de los Andes.

Palta es un término de origen quechua que se utiliza principalmente en Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay.

Con el paso de los siglos, el nombre terminó extendiéndose por buena parte de Sudamérica y hoy es el término predominante en esa región.

Así que si un mexicano pide un aguacate en Lima o Santiago de Chile, probablemente escuche que lo correcto allí es pedir una palta, aunque ambos nombres hacen referencia exactamente al mismo alimento.

¿También se le dice cura?

Aunque es mucho menos conocido, el Diccionario de Americanismos, elaborado por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), registra cura como otra forma de llamar al aguacate en algunas regiones de América.

Se trata de un regionalismo con un uso mucho más limitado que “aguacate” o “palta“, por lo que muchas personas nunca han escuchado este nombre.

Sin embargo, forma parte de la riqueza lingüística del español y demuestra cómo una misma especie puede recibir diferentes denominaciones según la comunidad donde se consume.

¿Cómo se llama el aguacate en otros idiomas?

Además de las variantes en español, este fruto también recibe nombres distintos alrededor del mundo.

Algunos de los más conocidos son:

Avocado, en inglés.

Abacate, en portugués, especialmente en Brasil.

Āhuacatl, en náhuatl, considerado el origen del nombre en español.

Un fruto con miles de años de historia

El aguacate es originario de Mesoamérica y su cultivo se remonta a miles de años atrás, se ha encontrado evidencia de su consumo desde tiempos prehispánicos, mucho antes de que llegara a Europa o al resto del mundo.

Hoy en día, este fruto es reconocido no solo por su sabor, sino también por su aporte nutricional, contiene grasas saludables, fibra, vitaminas como la E, C y varias del complejo B, además de minerales como el potasio.

Su versatilidad en la cocina ha permitido que sea protagonista de recetas tradicionales y modernas, desde el clásico guacamole hasta tostadas, ensaladas, sushi, hamburguesas y postres.

¿Cuál es el nombre correcto?

Todos los nombres son correctos, siempre que se utilicen en el contexto geográfico adecuado, por lo que son más que nombres diferentes, estas palabras reflejan la diversidad cultural y lingüística de un fruto que ha acompañado a las sociedades americanas desde hace miles de años y que hoy forma parte de la alimentación en prácticamente todo el mundo.

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