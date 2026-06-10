Timbiriche revive “México” y calienta motores para el Mundial 2026

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Foto: David Rubí

El Auditorio Nacional se convirtió en una catedral musical para festejar la primera de dos jornadas que forman parte del concepto “México Vibra”, entre los encargados del servicio sonoro destacaron los más grandes de la música nacional actualmente.

Alejandro Fernández, Lucero, María José, Emmanuel y Mijares, además de Carlos Rivera, Los Ángeles Azules, Banda El Recodo y por supuesto, los integrantes de Timbiriche, revivieron su éxito México para celebrar con los asistentes.

Benny, Alix, Diego y Mariana forman parte de este regreso musical que es uno de los más celebrados por los fanáticos mexicanos y se dieron cita en el “Coloso de Reforma”.

Entre arreglos sinfónicos, mariachi, tecnología de gran formato y un recorrido por las canciones que han acompañado a varias generaciones, para hacer sentir el orgullo nacional previo al arranque del Mundial 2026 que cita a los 48 equipos de futbol clasificados, por primera ocasión, en tres países, México, Estados Unidos y Canadá.

Foto: David Rubí

Carlos Rivera abrió un recorrido por la música mexicana

Carlos Rivera interpretó “México lindo y querido”, tras el estreno de “Monarca Mundial”, un tema compuesto por Enrico Chapela y ejecutado por la Orquesta Sinfónica de Minería que mezclaba su sonido con el del Mariachi Gama Mil para acompañar a artistas de diferentes géneros que se unieron en el escenario con versiones nuevas de grandes éxitos y clásicos como “El triste” con Carla Morrison.

Foto: David Rubí

María José y Lucero desataron la nostalgia

Otro de los momentos más destacados fue María José quien interpretó un popurrí de canciones ochenteras que dejaron sin voz a los presentes, pues fue de las más coreadas.

Una de las consentidas del público es Lucero, quien primero con mariachi y luego al ritmo de cumbia, dejó a más de uno con la boca abierta.

Quienes también aprovecharon para hacer un recorrido por los éxitos de otro de los pilares de la música nacional fueron los Matisse, que evocaron al gran Juan Gabriel.

Foto: David Rubí

Alejandro Fernández cerró la primera noche de “México Vibra”

Benny Ibarra, Emmanuel, Mijares, Timbiriche y Alejandro Fernández formaron parte del elenco encargado de dar vida a este recorrido sonoro.

“El Potrillo” fue el encargado de dar cierre a esta noche llena de sorpresas, que se repetirá este 10 de junio pero que cambiará de figura estelar para recibir a Carín León, uno de los cantautores con más fama recientemente.

Foto: David Rubí

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