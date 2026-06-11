Alejandro Fernández listo para entonar el Himno Nacional Mexicano en el Mundial; aclara estado de salud

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Alejandro Fernández será clave en la inauguración del Mundial. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Fernández se encuentra listo para entonar el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026 este 11 de junio. Además, explicó su estado de salud de cara al evento, luego de que fuera criticado por el color de su lengua durante un concierto de su gira “De Rey a Rey” en Centroamérica.

El “Potrillo” fue abordado por los medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de México, donde habló sobre su participación en la justa mundialista.

El cantante declaró que se encuentra “muy nervioso” por la magnitud del evento.

“No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión, no sé cuántos millones de personas”, compartió ante los micrófonos.

En cuanto a su estado de salud, aseguró que lo ocurrido en las imágenes viralizadas en redes sociales se debe a una publicación realizada por un periodista que, según él, siempre ha estado en su contra.

“Esto es de un periodista… les quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto, acababa de terminar el show y me tomé una pastilla de miel, y eso fue lo que pasó. Además, después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está súper saturado eso”. Alejandro Fernández, cantante.

@eljunket Alejandro Fernández causó un tremendo alboroto a su llegada al evento “México Vibra”, donde rompió el silencio sobre los intensos nervios que siente al ser el elegido para entonar el Himno Nacional en la gran apertura del Mundial 2026 ante millones de espectadores. Sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando “El Potrillo” explotó contra un periodista que, según sus palabras, “siempre lo ha estado ching*ndo”, para aclarar de una vez por todas el video viral de su gira De Rey a Rey donde se le veía la lengua de un extraño color verdoso; el cantante aseguró que simplemente se debió a una pastilla de miel que estaba tomando. Finalmente, el intérprete dejó abierta la posibilidad de que sus hijos, Alex y Camila Fernández, formen parte del próximo álbum tributo a Don Vicente Fernández, despidiéndose con un eufórico ¡Viva México! #AlejandroFernandez #ElPotrillo #Mundial2026 #Polemica #Espectaculos ♬ original sound – Junket

¿Qué dijeron de la salud de Alejandro Fernández?

En redes sociales se viralizaron videos que enfocaban su lengua durante su gira en Centroamérica. Ante esto, los internautas empezaron a criticar al cantante jalisciense.

La Tía Sandra, cuenta en X enfocada al mundo del espectáculo, fue uno de los perfiles que republicaron la información con dos videos.

Lengua de ALEJANDRO FERNÁNDEZ desde todos los ángulos 👅😳😳🫠 pic.twitter.com/2i52EhGRey — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2026

Alejandro Fernández y su participación en el Mundial

El hijo de Vicente Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Compartirá el escenario con el elenco artístico que participará en la ceremonia de apertura del torneo junto a artistas como Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

Desde que dio a conocer su participación en mayo pasado, el cantante mostró su entusiasmo a través de sus redes sociales.

“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”, compartió el intérprete.

¿A qué hora será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia inaugural comenzará aproximadamente 90 minutos antes del silbatazo inicial, es decir, a las 11:30 horas, y marcará el arranque oficial de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) abrirá sus puertas desde las 09:00 horas, mientras que se espera que a las 11:00 todos los asistentes ya se encuentren en sus lugares.

09:00 horas: abren las puertas del estadio.

abren las puertas del estadio. 11:00 horas: todos los asistentes deberán estar en sus lugares.

todos los asistentes deberán estar en sus lugares. 11:30 horas: inicia la ceremonia de inauguración.

inicia la ceremonia de inauguración. 12:05 horas: termina la ceremonia de inauguración.

termina la ceremonia de inauguración. 12:10 horas: comienza el calentamiento de los equipos.

comienza el calentamiento de los equipos. 13:00 horas: arranca el partido México vs Sudáfrica.

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