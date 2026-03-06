Guerra en Medio Oriente podría impactar gasolina y gas en México

GENERANDO AUDIO...

La guerra en Medio Oriente podría generar efectos económicos y energéticos en Estados Unidos y México, especialmente si se afecta el suministro de petróleo o la red eléctrica en Texas. Desde Deer Park, Francisco Villalobos, corresponsal de unotv.com, explicó en Noticias en Claro la situación desde una de las refinerías más importantes de Pemex.

Desde la zona industrial cercana a Houston, el periodista explicó que, por ahora, no se registra un impacto económico inmediato, pero el escenario podría cambiar si el conflicto provoca cierres en rutas clave del petróleo o ataques a la infraestructura energética.

Refinería de Deer Park y reservas energéticas de EE. UU.

Villalobos señaló que en el área de Houston existen alrededor de 175 refinerías, con reservas estratégicas que podrían abastecer al país durante décadas. Según explicó, incluso si Estados Unidos dejara de recibir petróleo del extranjero, tendría recursos suficientes para sostener el suministro hasta por cien años.

Sin embargo, advirtió que ese proceso sería costoso y complicado, por lo que cualquier interrupción en el flujo global de petróleo podría provocar presiones económicas y energéticas. Por ello, Villalobos recordó una situación similar que ocurrió en la década de los años 70, cuando la crisis petrolera generó largas filas en gasolineras en Estados Unidos tras cambios políticos en Irán.

Riesgos para México por dependencia energética

Uno de los principales riesgos está relacionado con la dependencia energética de México respecto a Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, cerca del 90% del gas que consume México proviene de Texas, además de una parte importante de la gasolina que también se importa desde ese estado.

Si el conflicto internacional se prolonga o afecta la infraestructura energética, México podría enfrentar problemas de suministro, especialmente en el norte del país. De este modo, nuestro corresponsal advirtió que otro riesgo sería un ataque cibernético contra la red eléctrica de Texas, lo que podría provocar un efecto dominó en refinerías y plantas energéticas; un escenario similar ocurrió en 2021, cuando fuertes heladas provocaron apagones en Texas y afectaron el suministro de gas hacia México.

Por ahora, las autoridades estadounidenses han incrementado medidas de seguridad y vigilancia en instalaciones estratégicas como refinerías y centros energéticos.

