Lluvias intensas obligan a suspender clases en La Paz, Los Cabos y Comondú

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Autoridades suspenden clases en tres municipios por lluvias. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias intensas previstas para los próximos días llevaron a las autoridades de Baja California Sur (BCS) a suspender las clases en tres municipios como medida preventiva.

El Consejo Estatal de Protección Civil determinó que este lunes 7 de septiembre se suspendan las actividades escolares en todos los niveles educativos y en ambos turnos en La Paz, Los Cabos y Comondú.

La decisión busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo ante el pronóstico de precipitaciones de muy fuertes a intensas en distintas regiones del estado.

¿Dónde se suspenden las clases en Baja California Sur?

La suspensión de clases aplica en los siguientes municipios:

La Paz

Los Cabos

Comondú

La medida contempla todos los niveles educativos, tanto en el turno matutino como vespertino.

En contraste, las actividades escolares continuarán con normalidad en Loreto y Mulegé, por lo que en estos dos municipios los estudiantes sí deberán acudir a sus planteles, salvo que las autoridades determinen posteriormente alguna modificación.

La decisión fue tomada por el Consejo Estatal de Protección Civil con base en las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

¿Cuánta lluvia se espera este lunes 7 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este lunes se prevén acumulados de lluvia de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en las regiones centro y sur de Baja California Sur.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden incrementar el riesgo de encharcamientos e inundaciones, además de complicar la circulación en algunas vialidades y aumentar el peligro en zonas cercanas a cauces de arroyos.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor intensidad de las lluvias.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

Ante el pronóstico meteorológico, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones emitidas por Protección Civil.

También recomendaron extremar precauciones en zonas susceptibles de inundación, cauces de arroyos y vialidades donde pueda acumularse agua.

Las autoridades estatales y municipales mantienen coordinación para realizar acciones preventivas y atender posibles emergencias relacionadas con las lluvias intensas en Baja California Sur.

Para conocer las actualizaciones sobre el pronóstico meteorológico, la población puede consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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