Tarjeta Violeta abre registro en Baja California; dará 2 mil 600 pesos

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Inicia registro de la Tarjeta Violeta en Baja California. Foto: Sec. de Bienestar

La Secretaría de Bienestar de Baja California abrió este 27 de julio el registro para la Tarjeta Violeta, programa que entrega un apoyo bimestral de 2 mil 600 pesos a mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026 y el trámite únicamente podrá realizarse de forma presencial.

Además del apoyo económico, el programa ofrece acceso gratuito a talleres de capacitación para el emprendimiento y oportunidades para que las beneficiarias puedan concluir sus estudios, desde nivel básico hasta universitario.

El registro de Tarjeta Violeta en Baja California será del 27 al 31 de julio. Está dirigido a mujeres madres jefas de familia de 18 a 59 años, con ingresos menores de 15 mil pesos mensuales. Conviene revisar desde ahora los requisitos y preparar los documentos pic.twitter.com/VdTl137wP4 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 8, 2026

¿Cuándo inicia el registro de la Tarjeta Violeta?

El periodo de inscripción comenzó este 27 de julio y concluirá el 31 de julio de 2026. Las autoridades recomendaron acudir con toda la documentación requerida para agilizar el proceso de incorporación al programa.

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Las solicitantes deberán presentar copia de la siguiente documentación:

INE o, en caso de personas refugiadas, documento emitido por la COMAR o el INM

o, en caso de personas refugiadas, documento emitido por la o el CURP

Acta de nacimiento de las y los dependientes menores de 21 años

de las y los dependientes menores de 21 años Comprobante de estudios de las y los dependientes

de las y los dependientes Comprobante de ingresos

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Del 27 al 31 de julio será el registro para la Tarjeta Violeta en Baja California.



El apoyo es de $2,600 bimestrales para madres autónomas que cumplan requisitos. Se recomienda revisar sede, documentación y módulos oficiales por municipio. pic.twitter.com/UtIDNMu7Ok — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 27, 2026

¿Dónde puedo registrarme para la Tarjeta Violeta?

El registro es presencial y sin cita previa. Los módulos habilitados se ubican en:

Mexicali: Calzada Independencia 994, Centro Cívico

Calzada Independencia 994, Centro Cívico Ensenada: Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz 65000, Ex Ejido Chapultepec

Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz 65000, Ex Ejido Chapultepec Tijuana (Plaza Patria): Blvd. Díaz Ordaz, planta baja, Fraccionamiento El Paraíso

Blvd. Díaz Ordaz, planta baja, Fraccionamiento El Paraíso Playas de Rosarito: Calle José Haroz Aguilar 2004, Fraccionamiento Villa Turística

Calle José Haroz Aguilar 2004, Fraccionamiento Villa Turística San Felipe: Calle Mar Báltico Sur y Manzanillo, Zona Centro

Calle Mar Báltico Sur y Manzanillo, Zona Centro San Quintín: Avenida A entre calles 9 y 10, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín

Avenida A entre calles 9 y 10, Fraccionamiento Ciudad de San Quintín Tecate: Calle Misión de Santo Domingo 1016, Fraccionamiento El Descanso

Calle Misión de Santo Domingo 1016, Fraccionamiento El Descanso Tijuana (Zona Río): Calle Diego de Rivera esquina Vía Rápida Poniente

Calle Diego de Rivera esquina Vía Rápida Poniente Oficinas Administrativas (Mexicali): Calzada Independencia 994, Centro Cívico

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?

De acuerdo con las reglas del programa, podrán registrarse las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mujer

Ser mexicana o extranjera con condición de refugiada

o extranjera con condición de refugiada Tener entre 18 y 64 años

Percibir ingresos menores a 13 mil pesos mensuales

Tener al menos una hija o hijo menor de 21 años que actualmente estudie

También pueden participar quienes sean tutoras legales

Residir en Baja California

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Violeta?

Las beneficiarias recibirán un apoyo económico bimestral de 2 mil 600 pesos y podrán acceder a programas de capacitación para el emprendimiento, así como a opciones para continuar o concluir sus estudios en distintos niveles educativos, como parte de las acciones de apoyo dirigidas a mujeres jefas de familia en Baja California.

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