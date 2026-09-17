Megapuente por Fiestas Patrias: estado que tendrá clases hasta el 21 de septiembre

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Megapuente en Campeche. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los estudiantes y maestros de Campeche tendrán un megapuente de cinco días con motivo de las Fiestas Patrias, luego de que el gobierno estatal determinara que este jueves 17 y viernes 18 de septiembre de 2026 sean días inhábiles. Con el descanso del miércoles 16 y el fin de semana, el regreso a clases está previsto para el lunes 21 de septiembre.

En un sondeo que hizo en vivo la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, se decidió que hubiera un megapuente de cinco días, al otorgar el jueves 17 y viernes 18 de septiembre como “días de descanso” en el estado.

¡Su tía Layda también sabe consentir a sus sobrinos!



Este jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días inhábiles, para que disfrutemos nuestras Fiestas Patrias y también para consentir a nuestras maestras y maestros que con mucho orgullo participan en el desfile del 16.… pic.twitter.com/z9A8fwOrQH — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 9, 2026

¿Por qué habrá megapuente en Campeche?

La medida fue anunciada por la gobernadora Layda Sansores, quien explicó que los días adicionales buscan permitir el descanso de maestras y maestros que participan en los desfiles conmemorativos del 16 de septiembre.

La gobernadora planteó la medida durante un sondeo realizado en vivo y posteriormente se informó que el 17 y 18 de septiembre serían considerados días de descanso en la entidad.

“Si quieren que demos el… es que algunos maestros dicen… no, tengo que ir a marchar… el 16 de septiembre es como su día feriado, pero tienen que ir a marchar… entonces yo estoy proponiendo… porque varios de mis sobrinos propusieron por qué no dábamos el jueves y el viernes de descanso para que los maestros sí se animaran para ir a marchar y así se hacía un puente pues muy bonito….”. Layda Sansore, gobernadora del estado de Campeche

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes?

El descanso quedará conformado de la siguiente manera:

Miércoles 16 de septiembre: suspensión por las Fiestas Patrias

suspensión por las Fiestas Patrias Jueves 17: día inhábil en Campeche

día inhábil en Campeche Viernes 18: día inhábil en Campeche

día inhábil en Campeche Sábado 19 y domingo 20: fin de semana

fin de semana Lunes 21: regreso a clases

Así, los estudiantes de Campeche tendrán cinco días consecutivos sin clases, del miércoles 16 al domingo 20 de septiembre.

¿El megapuente aplica en todo México?

No. El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla el 16 de septiembre como día de suspensión de actividades para educación básica, pero las autoridades educativas locales pueden realizar ajustes al calendario conforme a las disposiciones aplicables.

En este caso, Campeche estableció los dos días adicionales para extender el descanso, por lo que los alumnos de la entidad tendrán un periodo distinto al de otras partes del país.

La Secretaría de Educación de Campeche mantiene publicado el calendario escolar correspondiente al ciclo 2026-2027, mientras que la disposición anunciada para estos días amplía el descanso por las celebraciones patrias.

Por ello, quienes tengan estudiantes en Campeche deberán considerar que las actividades escolares se retomarán el lunes 21 de septiembre de 2026.

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