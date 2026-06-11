Desabasto de gasolina se extiende a 4 municipios de Chiapas por bloqueo de la CNTE

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Foto: Uno TV

El desabasto de gasolina en Chiapas ya afecta, al menos, a cuatro municipios de la entidad tras la toma, desde hace tres días, de la Terminal de Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez a manos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La escasez de combustible se reporta en:

Tuxtla Gutiérrez

San Cristóbal de Las Casas

Ocozocoautla

Suchiapa

Foto: Uno TV

Los municipios forman parte de la zona metropolitana del estado y dependen del suministro proveniente de la planta de almacenamiento de Pemex.

Encargados de diversas estaciones de servicio confirmaron que algunas gasolineras ya agotaron sus reservas de gasolina Magna debido al aumento de la demanda y a las compras de pánico registradas en las últimas horas.

Ante el desabasto de Magna, únicamente se está comercializando combustible Premium y, en ciertos casos, por periodos de una hora.

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Pipas en espera de cargar combustible

Sobre la carretera Panamericana, una de las principales salidas de la capital chiapaneca hacia el centro del país, permanecen varadas decenas de pipas que no han podido ingresar a cargar combustible ni distribuirlo a las estaciones de servicio que enfrentan escasez de la gasolina.

Transporte público resiente la falta de gasolina

La escasez comenzó a impactar las actividades del transporte público y de quienes dependen de sus vehículos para trabajar.

Rafael Escobar Ovando, operador del servicio de transporte, explicó que desde el fin de semana han enfrentado dificultades para encontrar combustible.

“Ha costado conseguir combustible porque se está escaseando en las gasolineras. Esto afecta a todos los ciudadanos; muchos llenan sus tanques y hasta compran garrafas, mientras que nosotros terminamos las rutas por la noche y tenemos que hacer filas para poder abastecernos”, Rafael Escobar Ovando, operador del servicio de transporte

La falta de gasolina retrasa las jornadas laborales del transporte público y genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

Hasta el momento, los concesionarios no han informado sobre una eventual suspensión de unidades.

Mientras tanto, las estaciones de servicio continúan operando con reservas limitadas, en espera de que se restablezca el suministro proveniente de la Terminal de Distribución de Pemex, bloqueada por integrantes del magisterio disidente como parte de sus acciones de protesta.

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