CNTE toma el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” en Chiapas

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CNTE intensifica protestas en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

La madrugada de este jueves, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron la toma y bloqueo en el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Los profesores llegaron al inmueble desde las 5 de la mañana, donde realizaron algunas quemas justo en la entrada del aeropuerto.

Además, los docentes se apostaron alrededor del aeropuerto, bloqueando con un camión la entrada principal.

La madrugada de este jueves, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron la toma y bloqueo en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.



📹 Lizeth Coello pic.twitter.com/jTmLIt2sgu — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026

La protesta forma parte del paro nacional indefinido de la CNTE que mantiene desde hace 11 días; además de que se mantiene el bloqueo en la Estación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez.

La CNTE informó que se suma a la actividad emanada en la asamblea estatal permanente de Chiapas, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol.

Hasta el momento, las autoridades no se han presentado en la zona.

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