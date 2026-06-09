Atacan a balazos al expresidente municipal de Salto de Agua, Chiapas

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Atacan a balazos a exalcalde de Salto de Agua. Foto: Lizeth Coello

Un ataque armado se registró en una comunidad rural del municipio de Salto de Agua, Chiapas, donde resultó herido Román Mena, expresidente municipal de esa demarcación. De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde regresaba de una serie de reuniones con comuneros cuando fue agredido a balazos.

Roman Mena llegó herido al Hospital General de Palenque.

Un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad se registró de inmediato en las inmediaciones del Hospital General de Palenque, luego del ingreso de la persona con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, que arribó al nosocomio a bordo de una camioneta particular.

En el área de urgencias fue localizada una camioneta Toyota Tacoma color blanco, la cual presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería y el parabrisas; además, se observaron manchas de sangre en los asientos del conductor, copiloto y parte trasera de la unidad, evidenciando la magnitud del ataque.

De acuerdo con los reportes preliminares, el lesionado recibió varios impactos de arma de fuego que ponían en riesgo su vida, por lo que fue ingresado de manera inmediata al Hospital General, donde permanece bajo observación médica y su estado de salud se reporta como estable.

Las primeras versiones señalan que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la comunidad Cerro Norte Don Juan, ubicada en la zona rural del municipio de Salto de Agua, en la colindancia con Palenque.

Sujetos armados interceptaron la camioneta y abrieron fuego contra el ocupante por causas que hasta el momento se desconocen.

Pese a las heridas sufridas, habría sido el propio Román Mena de la Cruz quien condujo la camioneta durante más de 40 kilómetros hasta llegar al Hospital General de Palenque en busca de atención médica.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acordonó el área de estacionamiento y urgencias, donde permanecía la camioneta bajo resguardo para la realización de las diligencias correspondientes.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y establecer si se trató de un intento de asalto o de una agresión directa contra el político.

Minutos más tarde, la Fiscalía General del Estado informó que ya iniciaron con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque, además de confirmar que el exalcalde se encuentra fuera de peligro.

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