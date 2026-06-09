¡Alerta en Chiapas! Cierre de estación de Pemex por la CNTE desata compras de pánico de combustible en Tuxtla Gutiérrez

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Compras de pánico por cierre de estación de Pemex en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se registran compras de pánico de combustible ante el cierre indefinido de la estación de abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los automovilistas manifestaron molestia contra los profesores, pues aseguran que la ciudadanía no tiene la culpa si el Gobierno no ha cumplido con sus demandas.

“Pues la verdad no sé con quién están pelando los maestros, pero con quien estén pelando, deben ir. Si están peleando con el Gobierno, vayan a casa del Gobierno, a sus casas. Nos perjudican a todos; mira cuánta fila hay. Nos perjudica a todos. Los maestros bien a todo dar, ahí haciendo su plantón, pero nos perjudica a nosotros. Mire la fila, a veces hay 20 o 30 para cargar combustible, pues yo ahí lo veo mal”, comenta Israel, un automovilista afectado.

Algunos automovilistas han esperado hasta por más de 40 minutos para poder cargar combustible antes de que se agote.

“Pues me parece mal porque los maestros nos afectan a nosotros como a ciudadanos; tanto a nosotros como a estudiantes y trabajadores, al mismo tiempo”, cuenta José Joel, un motociclista afectado.

Algunas gasolineras tienen combustible, pero una baja reserva. Por ello, la ciudadanía pide el apoyo de las autoridades para resolver esta problemática de desabasto de combustible y además que se regrese a las aulas a los estudiantes para que concluyan el ciclo escolar sin afectaciones.

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