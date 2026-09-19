Detienen a seis personas por ejecuciones en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez

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Detenidos por ataque en cancha de Chiapas. Foto: UnoTV.

Seis personas fueron detenidas tras las ejecuciones de tres personas ocurridas la noche de este viernes en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde además tres personas resultaron heridas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que los detenidos son Cristóbal “N”, Omar “N”, Irene “N”, Martha “N”, Jhovany “N” y Richard “N”.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar la participación de otras personas relacionadas con los hechos y dar con su paradero.

Ataque en cancha de futbol deja tres muertos

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, alrededor de las 19:00 horas, sujetos que viajaban a bordo de motocicletas llegaron a una cancha de futbol de la colonia Las Granjas y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

El ataque dejó un saldo de tres personas muertas y tres heridas. Entre las personas lesionadas se encuentra un menor de 10 años, quien permanece grave de salud.

Tras los hechos, las autoridades desplegaron acciones para ubicar a las personas involucradas en el ataque.

Fiscalía de Chiapas inicia investigación

El fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, informó a través de sus redes sociales que, derivado de los hechos ocurridos en la colonia Las Granjas, se inició una carpeta de investigación.

Asimismo, se ordenó el despliegue inmediato de un grupo especializado integrado por agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fiscalía contra Homicidios y de la Fiscalía de Asuntos Estratégicos.

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