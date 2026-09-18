Piden 100 años de prisión para joven acusado de feminicidio de niña de 12 años en Chiapas

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Detienen a joven de 18 años por feminicidio de una niña de 12. Foto: FGE Chiapas

La Fiscalía General (FGE) de Chiapas confirmó la detención de Agustín “N”, de 18 años, como presunto responsable del feminicidio de la niña de 12 años, Lizbeth “N” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para quien pedirán 100 años de prisión.

El titular de la dependencia, Jorge Llaven Abarca, informó que ya se tienen avances en las investigaciones del lamentable hecho cometido en la colonia Santa Isabel de la ciudad capital.

El fiscal general señaló que el cuerpo de la víctima está siendo entregado a sus familiares, y afirmó que está atendiendo de manera personal este caso y todos los relacionados con violencia de género.

¿Qué le pasó a Lizbeth?

Agregó, que a través de las cámaras de videovigilancia se estableció que la víctima, originaria del municipio de Ocosingo y quien vivía con su tía, salió de su domicilio aproximadamente a las 20:38 horas.

“De acuerdo con la investigación, momentos previos a que ella saliera un sujeto del sexo masculino la acechaba, observando hacia el interior del inmueble desde la reja de acceso al domicilio y después se va hacia un costado del inmueble posterior a ello la menor se observa que ella sale del domicilio y va con dirección hacia donde el masculino que minutos antes había estado acechando a la víctima quien incluso se observa que está viendo al interior del inmueble se pierden allí hacia la parte de arriba, donde posteriormente fue localizado el cuerpo de la víctima”. Jorge Llaven Abarca, fiscal general del Estado

Precisó que la necropsia de ley y peritajes determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

El cuerpo presentó hematomas en la región del cuello, lesiones por compresión cervical, congestión facial, escoriaciones por maniobras de forcejeo, huellas de arrastre por las características despobladas del terreno y signos de agresión sexual.

El detenido es pareja sentimental de la hermana de la víctima y vivía a escasos 100 metros del lugar del hallazgo.

Dentro de la carpeta de investigación se han recabado testimonios de familiares y testigos, incluida la entrevista a la pareja del detenido, quien refirió que alrededor de las 17:40 horas de ese mismo día sostuvo una discusión con Agustín “N”, mientras este consumía bebidas alcohólicas, sufriendo una agresión física por parte de él antes de salir de la vivienda.

Ante estos elementos, se recaban datos de prueba adicionales para proceder penalmente también por el delito de violencia familiar.

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