Localizan en el mar a dos pescadores desaparecidos desde el lunes en Tonalá, Chiapas; uno de ellos sin vida

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Localizan a dos pescadores desaparecidos en Chiapas. Fotos: Lizeth Coello

Este miércoles, a través de un operativo, fueron localizados dos pescadores tras permanecer desaparecidos desde el pasado lunes, en Bahía de Paredón en Tonalá, Chiapas. Lamentablemente uno de ellos fue hallado sin vida.

Víctor “N”, de 30 años de edad, y Sarain “N”, de 70 años; habían salido a realizar sus labores de pesca la tarde del lunes 31 de agosto y tenían previsto regresar a tierra durante el martes; sin embargo, no regresaron.

Así hallaron a los pescadores

Al perder comunicación con ellos, familiares y compañeros pescadores solicitaron el apoyo de las autoridades, iniciando las labores de búsqueda en la zona marítima de la Bahía de Paredón.

En el operativo para buscar a los pescadores, donde participaron elementos de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal, Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Protección Civil y pescadores de la cooperativa de Paredón; lograron localizar a Víctor “N” cerca de la zona de la Boca Barra de Paredón. El pescador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y ser sometido a una valoración.

Posteriormente, las autoridades localizaron a Sarain “N”, quien lamentablemente fue encontrado sin vida.

Autoridades determinarán por qué ocurrió el percance en altamar

Las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Sarain “N”, mientras continúan los procedimientos establecidos tras la localización de los pescadores.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que la embarcación sufrió el percance en altamar, serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer qué ocurrió y cómo se desarrollaron los hechos.

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