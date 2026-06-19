Paro indefinido de la CNTE en Chiapas genera incertidumbre por cierre de ciclo escolar, padres inconformes por la situación

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Maestros rurales tienen instrucción de la CNTE de seguir el paro. Foto: Cuartoscuro

En Chiapas, la suspensión indefinida de clases por la huelga nacional de la CNTE mantiene en vilo el cierre del ciclo escolar.

Las autoridades educativas en el estado aseguran que la mayoría de las escuelas están en clases y que el ciclo escolar se terminará de manera normal.

“Pues aquí en Chiapas tenemos los dos subsistemas, el federalizado y el estatal, y en la mayoría de las escuelas de índole estatal tenemos clases… pues a los profesores de Chiapas es que dentro de sus posibilidades los que estén en el aula en estos momentos y los que se vayan a incorporar que tratemos de cumplir con la planeación escolar en medida de nuestras posibilidades”. Roger Mandujano, secretario de Educación en Chiapas

Padres de familia están alarmados

Pero en los hechos, los niños que no asisten a clases reciben tareas vía WhatsApp. Los padres de familia están alarmados.

“Que si las clases presenciales, señor, son deficientes, ahora imagínense que les están mandando las tareas por WhatsApp, que les están mandando en línea, como dicen ellos, ¿No? Pues son todavía más deficientes, más carentes de efectividad en la enseñanza”. José Luis, padre de familia

Los docentes que participan en el paro señalan que ahora no pueden asegurar si el paro se extenderá hasta las vacaciones, pues tienen un sistema para decidir las acciones.

“Nosotros tenemos un sistema democrático de toma de decisiones y nosotros no pudiéramos siquiera tampoco anunciar alguna ruta para adelantar lo que viene, porque como lo hemos señalado y acabo de precisar, los representantes que estamos en la dirección de la Coordinadora Nacional venimos de un proceso asambleario, de procesos de base y por lo tanto, cuando los compañeros tomen una decisión, ya sea en un sentido o en otro, será desde el apoyo de los compañeros y será en función de nuestras instancias”. Sebastián Méndez, integrante de la Dirección Política Estatal

Más de un millón y medio de estudiantes no tienen clases

Según cifras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más de un millón y medio de estudiantes están sin clases y 18 mil planteles están cerrados.

Maestros rurales informaron que tienen instrucción de la CNTE de esperar hasta el 9 de julio en el paro y, de no llegar a un acuerdo con las autoridades, deberán presentarse para cerrar el ciclo escolar y regresar al paro de labores.

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