Regresa a clases el 60% de las escuelas en Chiapas; CNTE aclara destino de 800 mdp

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Tras huelga de CNTE, este lunes en Chiapas regresan a clases. Foto: Lizeth Coello

Este lunes en Chiapas, el 60% de las escuelas regresaron a clases luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordara el fin de semana retirarse del paro nacional que mantuvo por 20 días.

De acuerdo con la CNTE, de las 19 mil 567 escuelas en el estado, cerca de 11 mil 740 regresaron a sus actividades, mientras que las demás lo harán paulatinamente, aunque de manera oficial el 15 de julio se cierra el ciclo escolar.

“Bueno, el proceso para la reincorporación de las actividades representa una logística también para cada una de las comunidades, en muchos lugares los compañeros llevan a cabo reuniones informativas con todos los compañeros en cada una de las delegaciones. Ante esa situación, el día de hoy muy probablemente varios de los centros de trabajo están llevando a cabo esas reuniones informativas con el fin de poder continuar el día de mañana ya en las escuelas para informar también a los padres de familia y retomar las actividades que pudieran dar la conclusión de este ciclo escolar”. Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la Dirección Política del Comité Seccional de la sección 7

Los 800 millones de pesos que otorgó el Gobierno a la CNTE fueron para Oaxaca

Los docentes de la CNTE en Chiapas aseguran que el cierre del ciclo escolar se tiene garantizado, aunque desde que inició el paro ya tenían estrategias para que esta etapa no afectara a los alumnos.

Con respecto al tema de los 800 millones de pesos que otorgó el Gobierno federal a la CNTE, señalaron que fueron para el estado de Oaxaca y, en el caso de Chiapas, no se planteó ningún presupuesto, pero sí plantearon temas como procesar la cadena de cambio y más plazas.

“Particularmente el tema que están abordando de los 800 millones es un tema que traen como parte de la sección 22 de Oaxaca, porque hay un compromiso de otorgarles apoyo para uniformes a padres de familia, entonces es una interpretación que están haciendo no para para el movimiento, sino más bien es un acuerdo que funciona para cumplir los compromisos sociales del propio Gobierno para poder apoyar también la función de las escuelas”. Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la Dirección Política del Comité Seccional de la sección 7

Finalmente, dijo que en este momento se están reorganizando para que en una siguiente etapa se vuelva a plantear la posibilidad de una movilización para el próximo año 2027.

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