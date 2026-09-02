Planta de moscas estériles en Chiapas ya produce 35 millones contra el gusano barrenador

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Moscas estériles. Foto: Lizeth Coello

La planta de moscas estériles en Metapa, Chiapas, ya produce 35 millones de pupas por semana para combatir el gusano barrenador del ganado en México. Los primeros lotes fueron enviados a Tamaulipas y Chihuahua, donde comenzó su liberación para frenar el avance de esta plaga.

Planta de Chiapas comenzó a producir moscas estériles

La planta inició formalmente sus operaciones el pasado 3 de julio, con la llegada de pupas fértiles procedentes de Panamá, que fueron utilizadas como pie de cría para poner en marcha el ciclo de producción.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), las pupas que actualmente produce la instalación ya nacen en México, aunque pertenecen a la misma cepa proveniente de Panamá.

La producción aumentará de manera gradual hasta alcanzar 100 millones de pupas por semana hacia finales de noviembre.

“Para finales del mes de agosto estaremos produciendo ya 35 millones de pupas por semana y hacia finales de noviembre estaremos ya alcanzando las 100 millones de pupas por semana”. Francisco Calderón, director en jefe de Senasica.

¿A dónde enviaron las primeras moscas estériles?

Los primeros lotes producidos en Chiapas fueron trasladados a Tamaulipas y Chihuahua para iniciar su liberación.

En el caso de Chihuahua, las pupas fueron enviadas desde Tampico y posteriormente distribuidas mediante cámaras de liberación terrestres. Hasta el momento, en esa entidad no se ha utilizado dispersión aérea.

¿Cómo ayudan las moscas estériles contra el gusano barrenador?

Las pupas son colocadas en cajas con pequeños orificios. Horas después, las moscas emergen y salen al ambiente para buscar aparearse con ejemplares silvestres.

La estrategia consiste en que las moscas estériles se reproduzcan con ejemplares silvestres, lo que reduce la posibilidad de que la población de la plaga continúe multiplicándose.

El objetivo es contener el avance del gusano barrenador hacia nuevas regiones de México y, posteriormente, aprovechar las condiciones climáticas menos favorables para esta plaga durante los meses fríos para avanzar hacia su erradicación.

Producción crecerá a 100 millones de pupas por semana

Senasica prevé que la capacidad de la planta de Metapa continúe aumentando durante los próximos meses. Para finales de agosto, la meta era alcanzar 35 millones de pupas por semana, mientras que para finales de noviembre se contempla llegar a 100 millones semanales.

La producción nacional permitirá reducir la dependencia del suministro de pupas desde Panamá y fortalecer la estrategia de control del gusano barrenador en México.

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