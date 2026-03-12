Inician hoy operativos en el AICM contra taxis de apps

GENERANDO AUDIO...

Operativos en AICM; Multas a taxis de aplicación Foto: Cuartoscuro

A partir de este 12 de marzo, la Guardia Nacional inicia operativos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para detectar y retirar taxis por aplicación considerados servicios irregulares de transportación terrestre, informó de manera pública el director general del aeropuerto, el almirante Juan José Padilla Olmos. Las acciones buscan garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad.

El almirante Padilla Olmos explicó que los operativos en el AICM contarán con cámaras de inteligencia artificial capaces de identificar vehículos que realicen múltiples viajes hacia o desde el aeropuerto.

“Nos va a apoyar la Guardia Nacional y con cámaras de inteligencia artificial se van a detectar vehículos que van más de dos o tres veces al aeropuerto”, indicó.

Retiro de taxis por aplicación en estricto apego a la ley

El retiro de conductores por aplicación se realizará siguiendo la normativa vigente. Los taxis por aplicación no pueden operar en el AICM porque se consideran servicios irregulares de transportación terrestre dentro de una zona federal.

El director del AICM aclaró: “No estamos negados a la competencia de los vehículos por aplicación, siempre y cuando se cumpla con lo que la ley establece”.

¿Permitirán UBER en el AICM? Habilitarán un espacio

Los taxis por aplicación, como Uber, Didi y otros, podrían tener la posibilidad de operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pero con algunas condiciones, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la mañanera, reveló que la autoridad aeroportuaria trabaja en un proyecto en el que podría darse una salida al conflicto que ha dejado movilizaciones por parte de taxistas concesionados…

Afirmó que debe haber diálogo pero también advirtió que no se debe aprovechar para cometer abusos que afectan a los usuarios:

“Poner un espacio más alejado donde puedan llegar las plataformas de manera segura y la comodidad para el que sale y quiere directamente tomar su taxi, pues tomarlo de manera directa a los que pagan derechos en el aeropuerto, entonces se está organizando y eso pues tiene que llevar un diálogo. También pues los taxistas tienen que moderar sus tarifas. Sale uno del Aeropuerto y te cobran 4 mil pesos“

Uber advierte sobre posibles sanciones

La compañía Uber advirtió que la Guardia Nacional podría enfrentar sanciones si impide el libre tránsito y empleo de sus conductores. La alerta se basa en la suspensión definitiva del juicio de amparo 1202/2025, dictada por la jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, que protege a los conductores de medidas que restrinjan su operación.

De proceder con multas o confiscaciones, los responsables podrían ser sancionados conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo, que contempla de tres a nueve años de prisión, multas y destitución para servidores públicos que incumplan disposiciones judiciales.

Uber busca integración legal en aeropuertos

Uber reiteró que no es una plataforma irregular y mostró disposición al diálogo con autoridades para la modernización de la legislación que permita su inclusión dentro del sistema de movilidad en aeropuertos. La empresa señala que la colaboración con autoridades es clave para garantizar seguridad y legalidad en el traslado de pasajeros.

