Psicóloga alerta sobre señales de depresión en niños y adolescentes; estos son los focos rojos

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El caso de Orlando García Maciel, policía municipal de León, Guanajuato, que murió tras quitarse la vida, reavivó la conversación sobre la importancia de atender la salud mental y prevenir el suicidio. En este contexto, la psicóloga y psicoterapeuta infantil Carla Rivadeneira explicó como identificar las señales de depresión desde la infancia puede cambiar la trayectoria de vida de niñas, niños y adolescentes.

“La salud mental se forma en la infancia y hay que ponerle atención. Depende de nosotros los adultos la salud mental de todos”. Carla Rivadeneira, psicología

En entrevista en el noticiero “A las 9 en Uno”, la especialista subrayó que la prevención comienza desde casa.

¿Cuáles son los focos rojos de depresión en adolescentes?

Rivadeneira explicó que uno de los principales errores es pensar que cualquier cambio de conducta forma parte de la adolescencia. Aunque es normal que los jóvenes busquen independencia o sean más rebeldes, advirtió que hay comportamientos que no deben ignorarse.

“Un adolescente que por más de dos semanas se muestre apático, que pierda el interés por cosas que le gustaban o que se esté aislando, eso ya no es adolescencia; eso más bien es una posible depresión o una posible ansiedad”, señaló. Carla Rivadeneira, psicóloga

La especialista recomendó poner atención cuando un adolescente presenta:

Pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba

Aislamiento social

Irritabilidad o agresividad persistente

Cambios importantes en su personalidad

Falta de motivación durante varias semanas

¿Cómo identificar depresión y las señales de suicidio en niños?

En el caso de los niños, la depresión no siempre se manifiesta con tristeza, como ocurre con frecuencia en los adultos.

“La mayoría de los niños no muestran la depresión con tristeza o con llanto, como lo esperaríamos en un adulto”. Carla Rivadeneira, psicóloga

En cambio, dijo, los principales focos rojos son irritabilidad constante, miedos excesivos, regresiones, como volver a mojar la cama o hablar como cuando eran más pequeños., negarse a ir a la escuela, dejar de practicar deportes o actividades recreativas o cambios en la alimentación o el sueño.

Además, destacó que la forma en que un niño duerme, come y se relaciona con otras personas puede ofrecer información importante sobre su bienestar emocional.

La psicoterapeuta consideró que algunos padres han confundido el concepto de crianza respetuosa con la falta de límites. “La crianza consciente o la crianza respetuosa no se trata de ser amigos de nuestros hijos. Lo que busca es nombrar cómo se sienten, validar sus emociones, pero también poner límites”, explicó.

Asimismo, advirtió que el uso excesivo de pantallas y la disminución de la convivencia familiar pueden afectar el desarrollo emocional de los menores.

“Los niños están creciendo con relaciones mucho más ausentes y más conectados a los medios digitales. Las pantallas están viniendo a suplir vínculos importantes y están desregulando el sistema nervioso de nuestros hijos”. Carla Rivadeneira, psicóloga

¿Cómo hablar con un hijo sobre su salud mental?

Para fortalecer la confianza, Rivadeneira recomendó evitar los juicios y generar espacios donde los hijos puedan expresar lo que sienten. En el caso de los niños pequeños, sugirió hacer preguntas abiertas como: “Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías de nuestra familia?”, ya que este tipo de ejercicios puede ayudar a conocer cómo perciben su entorno.

Con los adolescentes, dijo que lo más importante es construir un vínculo seguro.

“Cuando nuestro hijo nos cuente algo, preguntémosle: ‘¿Qué necesitas de mí? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres un apapacho? ¿Quieres que te proteja o simplemente quieres llorar?'”, recomendó.

Finalmente, la especialista insistió en que reconocer a tiempo los cambios de conducta y buscar apoyo profesional puede marcar una diferencia para prevenir problemas de salud mental o suicidio y brindar a niñas, niños y adolescentes el acompañamiento que necesitan.

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