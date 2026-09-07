Detienen a médico en Chiapas por homicidio de adulto mayor; habría trasladado restos en una hielera

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Adulto mayor reportado desaparecido fue hallado desmembrado. Fotos: FGE Chiapas

Un médico originario de Veracruz fue detenido como presunto responsable del homicidio calificado de un adulto mayor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el hombre habría trasladado parte de los restos de la víctima en una hielera.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la víctima fue identificada como Manuel Yáñez Muñoz, de 69 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 3 de septiembre.

El adulto mayor fue visto por última vez en la colonia Paso Limón, en Tuxtla Gutiérrez. Las investigaciones permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos mediante cámaras de vigilancia.

¿Qué pasó con el adulto mayor desaparecido en Tuxtla Gutiérrez?

Según la Fiscalía estatal, las imágenes de las cámaras muestran a Manuel Yáñez cuando llegó a un inmueble que rentaba.

Posteriormente, las autoridades observaron el arribo de Emmanuel “N”, médico originario de Veracruz y quien, de acuerdo con la investigación, era inquilino del adulto mayor.

El fiscal señaló que posteriormente el sospechoso habría sacado del inmueble varios recipientes, entre ellos una hielera, mismos que se llevó tras abordar un taxi con dirección a otro punto de Tuxtla Gutiérrez.

El recorrido habría llevado al ahora detenido hasta un inmueble ubicado en la colonia Nueva Reforma, donde ingresó a un local comercial.

Fue en ese sitio donde las autoridades localizaron el cuerpo de Manuel Yáñez, cuyos restos se encontraban desmembrados y distribuidos en bolsas y dentro de una hielera, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

¿Cómo murió el adulto mayor, Manuel Yáñez?

Las autoridades determinaron que la causa de muerte del adulto mayor fue un traumatismo craneoencefálico, provocado por un objeto contuso que habría sido utilizado para golpearlo en la cabeza.

Con base en los actos de investigación realizados después del hallazgo, la Fiscalía identificó a Emmanuel “N” como probable responsable y procedió con su detención por el delito de homicidio calificado.

El detenido es un médico originario de Veracruz que, según las autoridades, tenía una relación de arrendamiento con la víctima.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y establecer la responsabilidad penal que corresponda.

Fiscalía de Chiapas busca pena máxima contra el detenido

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que las autoridades solicitaron la orden de aprehensión correspondiente para que Emmanuel “N” enfrente el proceso ante las autoridades judiciales.

Asimismo, informó que la Fiscalía buscará que se imponga la pena máxima de 50 años de prisión, en caso de que el imputado sea encontrado penalmente responsable por el homicidio calificado.

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