Movilizaciones en CDMX este 23 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México (CDMX) tendrá este lunes 23 de noviembre de 2026 una jornada con movilizaciones sociales, protestas vecinales, actividades ciclistas, eventos religiosos y espectáculos. Las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán concentran buena parte de las actividades previstas, por lo que se recomienda anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones sociales y eventos de la Ciudad de México, las actividades comenzarán desde las 08:00 horas y algunas se prolongarán hasta la noche.

🚨 Este lunes 23 de noviembre se prevén 37 movilizaciones sociales en la #CDMX: una marcha, 10 concentraciones, 19 plantones, dos citas agendadas y una rodada ciclista.



Además, la #SSC contempla 4 eventos de esparcimiento. La única #marcha está programada a las 12:00 horas:… pic.twitter.com/PummrGI3Hf — Uno TV (@UnoNoticias) November 23, 2026

Marchas programadas para este lunes

– 12:00 horas | Colectivo Estudiantil Señal de Alarma CESA Prepa 8

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Punto de concentración: Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”, ubicada en avenida Lomas de Plateros, colonia Merced Gómez.

Destino 1: Escultura “Los Bigotes”, en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria, Coyoacán.

Destino 2: Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria.

Demanda: En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Aforo estimado: 120 personas.

Esta movilización podría generar afectaciones en las inmediaciones de Prepa 8, el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria y los accesos a Rectoría de la UNAM.

Concentraciones y manifestaciones

Las siguientes actividades están previstas en distintos puntos de la capital:

Alcaldía Tlalpan

– 08:00 horas | Vecinos de Bosque Residencial del Sur

Lugar: Glorieta de Vaqueritos, Anillo Periférico y Canal de Miramontes, colonia Coapa, Culhuacán CTM VII.

Demanda: Soluciones ante el desabasto de agua, atención a peticiones vecinales, señalamiento de desvíos en el suministro y falta de información.

Aforo: 45 personas.

– 12:00 horas | Organización Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, carretera Picacho-Ajusco 24, colonia Héroes de Padierna.

Demanda: Exigen la destitución de la rectora por presunta mala administración del plantel.

Aforo: 20 personas.

Alcaldía Cuauhtémoc

– 08:00 horas | Libres y Combativas MX

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, avenida Doctor Lavista 114, colonia Doctores.

Demanda: Justicia para una víctima de violencia feminicida y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Aforo: 20 personas.

– 09:00 horas | Colectivo Salvemos Cuyutlán

Lugar: Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

Demanda: Rechazo a la expansión del puerto en la Laguna de Cuyutlán; denuncian presuntas irregularidades, obras sin permisos, utilización de dragas y contaminación.

Aforo: 60 personas.

– 12:00 horas | Ciudadanos

Lugar: Fiscalía General de la República (FGR), Doctor Velasco 175, colonia Doctores.

Demanda: Solicitan investigar y sancionar a magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por el presunto desacato de sentencias firmes del Tribunal Electoral Federal.

Aforo: 50 personas.

– 13:00 horas | Consejo Nacional Motociclista

Lugar: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte.

Demanda: Cancelación definitiva de placas de carga, licencias especializadas y programa piloto para repartidores en motocicleta, además de respeto a sus derechos y condiciones laborales.

Organizaciones en apoyo: Gremio Motociclista y Repartidores de la Ciudad de México.

Aforo: 120 personas.

– 17:00 horas | Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

Lugar: Domus, República de Cuba 58, colonia Centro.

Demanda: Asamblea para construir un documento colectivo con propuestas y demandas, rumbo al Congreso Feminista de las Mujeres Trabajadoras.

Organizaciones en apoyo: Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat A.C. y La Deuda Histérica.

Aforo: 50 personas.

Alcaldía Iztacalco

– 08:30 horas | Vecinos e Inquilinos del Centro A.C.

Lugar: Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Canela 660, colonia Granjas México.

Actividad: Conferencia de prensa y plantón.

Demanda: Realizarán un pronunciamiento público.

Aforo: 20 personas.

– 08:50 horas | Vecinos Unidos de Pantitlán

Lugar: Calle 4 y calzada Ignacio Zaragoza, colonia Agrícola Pantitlán.

Demanda: Rechazo al desarrollo habitacional en Calle 4 número 168 y exigencia de un área verde y parque para la comunidad.

Aforo: 60 personas.

Alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc

– 09:30 horas | Colectiva “Las Tonantzin”

Primer punto: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Demanda: Exigen justicia para mujeres víctimas de violencia.

10:00 horas: Se prevé una segunda concentración en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, Doctor Lavista 114, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Aforo estimado: 50 personas.

Citas agendadas y otras movilizaciones

– Durante el día | Frente Común Lupilla Xiu

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Demanda: Solicitan la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

– 12:00 horas | Unión de Mariachis y Músicos de Plaza Garibaldi

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera.

Demanda: Solicitan que se respete su horario laboral, al señalar afectaciones en sus ingresos.

Aforo: 40 personas.

Rodadas ciclistas y eventos artísticos

– 19:50 horas | Coapita’s Bikers

Alcaldía: Coyoacán.

Salida: Alameda del Sur, Canal de Miramontes, colonia Coapa.

Destino: Plaza Miyana, avenida Ejército Nacional Mexicano 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aforo: 20 personas.

– 20:00 horas | Soda Stereo

Lugar: Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco.

Aforo estimado: 20 mil personas.

El evento musical podría ocasionar una mayor carga vehicular en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, especialmente durante los horarios de llegada y salida de los asistentes.

Eventos religiosos y festividades

También se contemplan celebraciones religiosas que podrían incrementar la movilidad peatonal y vehicular en diferentes zonas de la capital.

– 18:00 horas | Fiesta patronal en honor al Santo Cristo del Pedregal

Alcaldía: Tlalpan.

Lugar: Parroquia del Santo Cristo del Pedregal, colonia Pedregal de San Nicolás, primera sección.

Aforo estimado: 5 mil personas.

– Durante el día | Festividad en honor a Santa Cecilia

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Plaza Garibaldi.

Aforo estimado: Mil 800 personas.

– Del 19 al 24 de noviembre | Festividad de la colonia Santa Cecilia

Alcaldía: Tláhuac.

Horario: Diversos horarios.

Puntos de celebración: Capilla de Santa Cecilia Tláhuac, Felipe Peña Palacios, colonia Santa Cecilia. Explanada de la alcaldía. Bosque de Tláhuac. Plaza Juárez de San Andrés Mixquic. Lago de los Reyes, Gabriel Hernández número 16, colonia La Guadalupe. Plaza de Santiago Zapotitlán, avenida Tláhuac 5856, colonia Santa Ana Poniente.

Aforo estimado: 3 mil 500 personas.

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