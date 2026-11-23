Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá ligeras lluvias durante la tarde de este lunes 23 de noviembre.

Por otra parte, se mantendrá un ambiente ligeramente frío, aunque se tendrán máximas de 24 °C para este inicio de semana.

Frío, vientos y lluvias para este lunes 23 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras en Toluca se estiman de 5 a 7 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C y en Toluca podrán alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se prevén lluvias aisladas.

Asimismo, este 23 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección oeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Vístete con el método cebolla.

Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables.

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