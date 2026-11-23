México registra 268 homicidios en tercera semana de noviembre; Edomex encabeza cifras con 40 casos
La SSPC reportó 268 homicidios del 16 al 22 de noviembre; 120 ocurrieron durante el fin de semana y Edomex sumó 40 casos.
Durante la tercera semana de noviembre de 2026, México registró 268 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estado de México encabezó la lista nacional con 40 casos.
Durante el fin de semana, en el país se reportaron 120 homicidios, de los cuales 38 se registraron el viernes 20; 33 el sábado 21 y 49 el domingo 22 de noviembre.
La SSPC registró 268 asesinatos entre el lunes 16 de noviembre y el domingo 22 de noviembre de 2026, lo que representa un aumento de 6.77% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 251.
Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:
- Estado de México: 40
Homicidios por día y estados con más denuncias:
16 de noviembre: 36
- Edomex: 5
- Sinaloa: 4
- Baja California: 3
17 de noviembre: 33
- Sinaloa: 5
- Guanajuato: 5
- Edomex: 4
18 de noviembre: 36
- Guerrero: 5
- Edomex: 4
- Sinaloa: 4
19 de noviembre: 43
- Edomex: 5
- Baja California: 5
- Sinaloa: 4
20 de noviembre: 38
- Edomex: 6
- Guanajuato: 5
- Sinaloa: 5
21 de noviembre: 33
- Edomex: 7
- Chihuahua: 5
- Guanajuato: 2
22 de noviembre: 49
- Edomex: 9
- Sinaloa: 6
- Guerrero: 6
Total en la semana: 268
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 45 mil 353 homicidios dolosos.
¿Qué estados encabezan cifras en lo que va de noviembre?
Del 1 al 22 de noviembre de 2026, el estado que concentra el mayor número de denuncias por homicidio doloso es el Estado de México con 108 registros, seguido de Sinaloa con 91 y Guanajuato con 78.
Hasta el corte referido, en estos estados fue donde más denuncias por homicidios se concentraron:
- Estado de México: 108
- Sinaloa: 91
- Guanajuato: 78
- Guerrero: 47
- Baja California: 47
En cambio, los estados donde menos denuncias se han registrado en lo que va del mes son los siguientes:
- Nayarit: 0
- Durango: 0
- San Luis Potosí: 0
- Zacatecas: 0
- Yucatán: 1
Homicidios en octubre en Sinaloa se dispararon
En octubre, Sinaloa sumó 155 asesinatos, la segunda cifra más alta del país, detrás del Estado de México, con 160.
Los 155 casos representan el registro mensual más elevado en Sinaloa en lo que va de 2026.
Homicidios en Sinaloa por mes en 2026
- Enero: 99
- Febrero: 104
- Marzo: 77
- Abril: 99
- Mayo: 112
- Junio: 115
- Julio: 99
- Agosto: 113
- Septiembre: 114
- Octubre: 155
Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en octubre de 2026 fueron los siguientes:
- Edomex: 160
- Sinaloa: 155
- Guanajuato: 124
- Baja California: 76
- Chihuahua: 73
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