49ers contra Minnesota en México. Foto: AFP

Los San Francisco 49ers vencieron 35-10 a los Vikingos de Minnesota en el regreso de la NFL a la Ciudad de México. Ante 85 mil 612 espectadores en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, el equipo de California dominó el encuentro de principio a fin y consiguió su novena victoria de la temporada 2026.

El partido reunió a dos equipos protagonistas de la Conferencia Nacional. San Francisco llegó con marca de 8-1, mientras Minnesota tenía 7-2. Sin embargo, la ofensiva encabezada por Brock Purdy marcó diferencias desde la primera mitad.

Brock Purdy y George Kittle lideran paliza de 49ers

Los 49ers abrieron el marcador con una conexión de 17 yardas entre Brock Purdy y George Kittle, quien llegó a las diagonales para el 7-0. Minnesota respondió con una carrera de 11 yardas de Aaron Jones que empató el encuentro.

La igualdad duró poco. Purdy volvió a encontrar a Kittle con un pase de ocho yardas para recuperar la ventaja. Después, una recepción de cuatro yardas de Mike Evans amplió la diferencia a 21-10.

Antes del descanso, la defensiva de San Francisco también hizo daño. El quarterback Kirk Cousins lanzó una intercepción que Ji’Ayir Brown devolvió 18 yardas hasta la zona de anotación, para colocar el marcador 28-10.

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Purdy terminó la primera mitad con 176 yardas por pase y tres anotaciones, dos de ellas para Kittle.

Christian McCaffrey sentencia el 35-10 ante Vikings

Minnesota intentó reaccionar en la segunda mitad, pero perdió una oportunidad importante cuando Justin Jefferson soltó el balón tras una recepción. Deommodore Lenoir provocó y recuperó el balón suelto para mantener la ventaja de San Francisco.

¡EL ERROR GARRAFAL DE JUSTIN!



El WR de Vikings estaba armando la jugada grande para su equipo pero le zafaron el balón pic.twitter.com/5jQaliSCpJ — NFL México (@nflmx) November 23, 2026

La anotación definitiva llegó al comienzo del último cuarto. Christian McCaffrey consiguió un touchdown de seis yardas, luego de una serie ofensiva de 98 yardas y 13 jugadas.

Con el 35-10, los 49ers controlaron el resto del encuentro. Kyle Shanahan incluso dio descanso a Purdy y permitió el ingreso de Mac Jones.

Lesión de Colton McKivitz marca el partido en México

Uno de los momentos más preocupantes para San Francisco fue la lesión de Colton McKivitz, quien salió del encuentro tras lastimarse el tobillo izquierdo durante una jugada con Christian McCaffrey.

El tackle derecho recibió atención médica y abandonó el campo en un carrito de asistencia. Hasta el momento, el equipo no ha confirmado el diagnóstico.

NFL regresa a México con más de 85 mil aficionados

El encuentro también marcó el regreso de la NFL a la Ciudad de México después de tres años de ausencia, debido a los trabajos de remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026.

LA LOCALÍA MEXICANA DE LOS 49ERS 🇲🇽🏈



Tras el 35-10 ante Minnesota, Kyle Shanahan y Fred Warner coincidieron en algo: el Azteca se sintió como casa



Shanahan agradeció a los fans mexicanos que también los siguen en San Francisco y Los Ángeles y Warner contó lo especial que fue… pic.twitter.com/WcuLE6gVRN — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2026

La afición de los 49ers tuvo una presencia mayoritaria y recibió con entusiasmo a los jugadores. También destacó la aparición del histórico receptor Jerry Rice durante la presentación previa al partido.

Con este resultado, San Francisco mejoró su marca a 9-1, mientras Minnesota quedó con 7-3.

Fred Warner, George Kittle y Brock Purdy en modo mariachi 🎺🇲🇽

México mágico 🪄 pic.twitter.com/IuySjLtvDV — NFL México (@nflmx) November 23, 2026

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