Frío en el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 23 de noviembre se prevén lluvias en 22 estados del país, mismas que alcanzarán puntuales intensas.

El frente frío 8 continuará con efectos sobre el territorio nacional. Junto a una masa de aire ártico, un evento de “Norte” y canales de baja presión, provocarán lluvias y temperaturas que alcanzarán mínimas de -10 °C en Chihuahua y Durango.

¿Dónde lloverá este lunes 23 de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí

Puebla

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Tlaxcala

Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 23 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas esperadas:-

-10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California

zonas serranas de Baja California 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Veracruz y Tamaulipas

: Veracruz y Tamaulipas Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Tamaulipas y Veracruz

costas de Baja California, Jalisco, Colima, Tamaulipas y Veracruz Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

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