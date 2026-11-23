Hospital de Berlín. Foto: AFP

Un incendio en un hospital de Berlín, Alemania, dejó 15 personas heridas, una de ellas en estado crítico y otra grave, durante la noche de este domingo. El fuego se registró en una habitación de pacientes ubicada en la primera planta del centro médico, en el distrito de Lichtenberg.

Las autoridades desplegaron un operativo de emergencia con decenas de bomberos y personal sanitario. Además, la propagación del humo hacia otras áreas del hospital obligó a evacuar el edificio para proteger a pacientes y trabajadores.

Incendio en hospital de Berlín deja 15 personas heridas

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Berlín, el sistema automático de detección de incendios alertó sobre las llamas en una habitación del hospital. Debido a que inicialmente se desconocía cuántas personas estaban afectadas, se activó el protocolo para incidentes con múltiples víctimas.

En total, 83 elementos de emergencia participaron en las labores para controlar el fuego y atender a los afectados. Los bomberos lograron extinguir las llamas mediante un ataque desde el interior del inmueble. Sin embargo, el humo se extendió rápidamente hacia otras áreas, por lo que fue necesario evacuar las instalaciones.

De las 15 personas heridas, dos presentaron lesiones de mayor gravedad: una quedó en estado crítico y otra fue reportada como grave. Ambas fueron trasladadas a otros hospitales bajo supervisión médica. A su vez, los otros 13 afectados sufrieron lesiones leves y recibieron atención en el mismo centro médico, sin necesidad de ser trasladados.

Policía investiga si un paciente provocó el incendio

Después de controlar el fuego y ventilar las instalaciones, los bomberos entregaron el inmueble a la policía alemana para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información de medios locales, un portavoz policial señaló que las primeras indagatorias apuntan a que un paciente habría prendido fuego a su propia cama dentro de una habitación de la primera planta.

Entre las personas afectadas por inhalación de humo se encuentran un trabajador sanitario y el presunto responsable del incendio. El empleado recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, mientras que el paciente señalado como sospechoso continúa hospitalizado.

Por ahora, la policía mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo comenzó el fuego y determinar las circunstancias en las que se produjo.

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