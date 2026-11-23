Colton McKivitz saliendo lesionado. Foto: AFP

El jugador de los San Francisco 49ers, Colton McKivitz, sufrió una aparente lesión grave en el tobillo izquierdo durante el partido contra los Minnesota Vikings, disputado este domingo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, como parte del “México City Game 2026“.

La lesión ocurrió durante el segundo cuarto, cuando el marcador favorecía a San Francisco por 14-10. La jugada provocó preocupación entre los jugadores de ambos equipos, mientras el personal médico ingresó al campo para atender al tackle derecho.

Colton McKivitz sale lesionado del partido 49ers vs. Vikings

La lesión se produjo cuando el corredor Christian McCaffrey intentó avanzar con el balón por el costado derecho. Después de recibir una tacleada de la defensiva de Minnesota, cayó junto con el apoyador Ivan Pace Jr. sobre la parte posterior de la pierna izquierda de McKivitz.

An absolute freak injury for Colton McKivitz pic.twitter.com/9rgUaCpOAw — Barstool Sports (@barstoolsports) November 23, 2026

El tobillo del liniero ofensivo quedó atrapado durante la jugada y se dobló, lo que provocó que el jugador manifestara dolor y solicitara atención médica de inmediato.

Los servicios médicos de los 49ers ingresaron al emparrillado y colocaron una férula de aire en la pierna del jugador. Posteriormente, lo retiraron en un carrito de asistencia rumbo al vestidor.

Hasta el momento, el equipo no ha confirmado si se trata de una fractura, ni cuánto tiempo estará fuera de actividad.

Jugadores de 49ers reaccionan a la lesión de McKivitz

La escena generó conmoción entre los integrantes de ambos equipos. Algunos jugadores de San Francisco se llevaron las manos a la cabeza, mientras otros se arrodillaron para acompañar el momento.

Entre las reacciones destacó la de Trent Williams, tackle izquierdo de los 49ers, quien lanzó su casco al terreno de juego en señal de frustración. Dominick Puni también mostró su preocupación por lo ocurrido.

McKivitz recibió muestras de apoyo de sus compañeros antes de abandonar el campo, mientras la afición mexicana le dedicó una ovación.

¿Quién reemplazó a Colton McKivitz en los 49ers?

Tras la salida del tackle derecho, Vederian Lowe ingresó al terreno de juego para ocupar su lugar y mantener la protección al quarterback Brock Purdy. Sin embargo, la posible baja representa una preocupación para San Francisco, pues McKivitz había sido titular en 61 partidos consecutivos, incluido el encuentro ante Minnesota.

Por ahora, San Francisco llegó a un récord de 9-1 tras vencer 35 a 10 en el Estadio Banorte a los Vikingos de Minnesota.

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