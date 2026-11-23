Foto: Especial

Para evitar que la caravana migrante “Dios con Nosotros, Unión y Esperanza” continúe su travesía por México, el Gobierno de Chiapas ofreció empleos temporales a 150 extranjeros que arribaron a Tapachula desde la noche del viernes. Sin embargo, 80 se negaron por las condiciones del albergue donde serían alojados.

El éxodo salió de Tecún Umán, Guatemala, e ingresó a territorio mexicano por el puente fronterizo Rodolfo Robles. Después de caminar durante aproximadamente 17 horas, sus integrantes llegaron al parque Bicentenario de Tapachula, donde descansaron.

La caravana está conformada por personas originarias de Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Guatemala.

“Consiste en realizar cinco horas de trabajo comunitario de lunes a viernes; son 5 horas diarias, van a recibir un apoyo económico de manera semanal; y otro de los beneficios es que van a poder obtener una condición de estancia temporal” Eduardo Antonio Castillejos / subsecretario de Movilidad Humana

El pago es de mil 500 pesos semanales y el permiso para trabajar será renovable cada 45 días, siempre que los beneficiarios permanezcan en el programa. La oferta laboral fue presentada anteriormente a otros grupos de migrantes que avanzaban por la costa de Chiapas, pero rechazaron la propuesta.

La iniciativa forma parte del programa “Movilidad Humana es Transformación”, implementado por el Gobierno estatal, y entre cuyas actividades comunitarias contempla labores de limpieza, pintura y mantenimiento de banquetas, parques y jardines, además del rescate de espacios públicos en Tapachula.

Algunos migrantes ya aceptaron la ayuda.

“La verdad, ya no se puede caminar hasta allá y ya es difícil, está muy difícil la pasada para allá y uno ya no está para andar ahí; también está peligroso” Claudia / migrante

Una vez convencidos, los extranjeros fueron trasladados en camionetas de Protección Civil del Ayuntamiento de Tapachula a un albergue del Sistema DIF municipal.

Hasta este domingo, la caravana permanecía en Tapachula con alrededor de 150 integrantes, luego de que cerca de la mitad del grupo se separó o desistió de continuar en el programa de empleo temporal.

Los migrantes buscan recuperarse después de recorrer aproximadamente 40 kilómetros desde Suchiate hasta Tapachula, bajo temperaturas superiores a los 30 grados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.