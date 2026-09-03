¡Bloqueo total! Cierran la México-Toluca a la altura de La Marquesa

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Bloqueada la México-Toluca en ambos sentidos: Foto: Carlos Vera

Un bloqueo mantiene cerrada la circulación en la México-Toluca, a la altura de La Marquesa, debido a la presencia de manifestantes en la zona de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México (Edomex).

El cierre afecta ambos sentidos de la Carretera Federal y la Autopista México-Toluca, en el kilómetro 35+200, informó el Centro SICT Estado de México.

La protesta ya genera acumulación de vehículos con un asentamiento de tres kilómetros aproximadamente, informó el Centro de Mando (C5) del Edomex, principalmente para quienes buscan avanzar hacia Toluca, por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslado y evitar la zona mientras permanezca la movilización.

🚨 #AlertaVial | Ocoyoacac



Se registra #Cierre a la circulación 🚫 sobre la📍Carretera México-Toluca a la altura de la Marquesa #Ocoyoacac, con dirección a la Ciudad de Toluca.



Asentamiento de aproximadamente 3 km.



⚠️ Conduce con precaución, mantén tu distancia y cede el… pic.twitter.com/hZTBP5x7IJ — C5 Estado de México (@C5Edomex) September 3, 2026

¿Por qué bloquean la México-Toluca?

La manifestación es realizada presuntamente por comuneros, quienes denuncian un conflicto territorial y una presunta invasión de tierras en la comunidad de San Pedro Atlapulco.

Ante esta situación, los manifestantes mantienen la interrupción de la circulación en este punto de la carretera, mientras autoridades dan seguimiento a la afectación vial.

¿Cuáles son las vías alternas a la México-Toluca?

El Centro SICT Estado de México emitió una alerta vial y recomendó a los automovilistas que necesiten desplazarse por la zona considerar las siguientes rutas como alternas:

Autopista Toluca-Naucalpan

Carretera Federal Naucalpan-Toluca

Ruta Xalatlaco-Santiago Tianguistenco/El Capulín

Los conductores deben tomar en cuenta que las condiciones pueden cambiar conforme avance la manifestación, por lo que se recomienda planificar la ruta con anticipación, prever mayores tiempos de traslado y extremar precauciones.

🚨 ALERTA VIAL | MÉXICO-TOLUCA 🚨



​⚠️ Cierre total de circulación por presencia de manifestantes en el km 35+200, afectando ambos sentidos de la Carretera Federal y la Autopista México-Toluca (zona de San Jerónimo Acazulco, Ocoyoacac).



​🚘 Planifica tu ruta y utiliza vías… pic.twitter.com/9pl8ZHNCjT — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) September 3, 2026

¿Dónde está el bloqueo de la México-Toluca?

El cierre se encuentra en el kilómetro 35+200, en las inmediaciones de San Jerónimo Acazulco, Ocoyoacac, en la zona conocida como La Marquesa.

La afectación alcanza tanto la carretera federal como la autopista México-Toluca, por lo que quienes tengan como destino Toluca o necesiten atravesar este tramo deberán considerar las alternativas señaladas.

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