Bomberos CDMX atienden incendio de camioneta sobre Avenida Río San Joaquín

Incendio de camioneta. Foto: Bomberos CDMX

En la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre Avenida Río San Joaquín, una camioneta tipo combi comenzó a incendiarse, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45 horas. El automóvil transitaba sobre Avenida Río San Joaquín, a la altura de la colonia 5 de mayo, cuando comenzó a incendiarse.

⚠️ #EstaNoche #GuardiaNocturna Se quema combi en Rio San Joaquín #MIH #CDMX. https://t.co/GrSvC1s8s5 — JC GUTIÉRREZ (@dragon02red) October 25, 2026

Bomberos atienden la emergencia

Luego de varios minutos, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió a la zona para atender la emergencia y apagar el incendio.

Informamos que en vía pública se quemó una combi en su totalidad; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados.@AlcaldiaMHmx#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/ItKrCNoN9x — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 25, 2026

Sin embargo, el tránsito en la zona se vio afectado, mientras las autoridades realizaban las tareas de sofocación y el retiro de la unidad. Asimismo, vecinos de la zona reportaron el intenso olor a humo.

El olor a plástico quemado ya llega a calles aledañas (Saavedra, Priv Cervantes, Lago Manitoba, Andromaco, Zurich) pic.twitter.com/3cRrCtVxYc — AZ (@andreszaabmx) October 25, 2026

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