Bomberos CDMX atienden incendio de camioneta sobre Avenida Río San Joaquín
No se reportaron personas heridas tras el incendio, de acuerdo con los Bomberos.
En la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre Avenida Río San Joaquín, una camioneta tipo combi comenzó a incendiarse, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:45 horas. El automóvil transitaba sobre Avenida Río San Joaquín, a la altura de la colonia 5 de mayo, cuando comenzó a incendiarse.
⚠️ #EstaNoche #GuardiaNocturna Se quema combi en Rio San Joaquín #MIH #CDMX. https://t.co/GrSvC1s8s5— JC GUTIÉRREZ (@dragon02red) October 25, 2026
Bomberos atienden la emergencia
Luego de varios minutos, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió a la zona para atender la emergencia y apagar el incendio.
Sin embargo, el tránsito en la zona se vio afectado, mientras las autoridades realizaban las tareas de sofocación y el retiro de la unidad. Asimismo, vecinos de la zona reportaron el intenso olor a humo.
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