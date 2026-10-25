Bomberos CDMX atienden incendio de camioneta sobre Avenida Río San Joaquín

| 00:30 | Ángel Sánchez | Uno TV

No se reportaron personas heridas tras el incendio, de acuerdo con los Bomberos.
Incendio de camioneta. Foto: Bomberos CDMX

En la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre Avenida Río San Joaquín, una camioneta tipo combi comenzó a incendiarse, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45 horas. El automóvil transitaba sobre Avenida Río San Joaquín, a la altura de la colonia 5 de mayo, cuando comenzó a incendiarse.

Bomberos atienden la emergencia

Luego de varios minutos, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió a la zona para atender la emergencia y apagar el incendio.

Sin embargo, el tránsito en la zona se vio afectado, mientras las autoridades realizaban las tareas de sofocación y el retiro de la unidad. Asimismo, vecinos de la zona reportaron el intenso olor a humo.

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