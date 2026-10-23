Metro CDMX vive semana crítica: cortocircuitos, incendios, explosiones y lesionados

En el Metro de CDMX se presentaron fallas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrentó una semana marcada por incidentes que incluyeron cortocircuitos, explosiones, incendios y personas lesionadas. Los hechos se presentaron en las líneas 1, 2, 9 y A.

Semana complicada para el Metro

Todo inició la noche del 20 de octubre, cuando se presentó un incendio en el exterior de las instalaciones de la Línea 9, entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva.

La quema de basura provocó que cables de alta tensión resultaran afectados; por ello, el servicio fue provisional de Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos.

Posteriormente, la mañana del 21 de octubre, el servicio en Línea 9 no era normal y la saturación y complicaciones se presentaron en la Línea 1.

Los convoyes avanzaban; sin embargo, al filo de las 8:00 de la mañana se presentó un supuesto corto. Llamas y humo inundaron el andén de la estación Zaragoza. Tres personas resultaron lesionadas.

El Metro indicó que un bastón cayó a la zona de vías; sin embargo, más tarde, se filtró un video que no muestra el momento de la caída del objeto; simplemente, se aprecia un estallido y llamas.

#ULTIMAHORA



Aquí está la prueba qué demuestra qué la explosión 💥 en la estación Zaragoza NO FUE POR OBJETO METÁLICO como las Autoridades del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX NOS QUIEREN HACER CREER❌⚠️



La explosión fue por NULO MANTENIMIENTO al #MetroCDMX y que la… pic.twitter.com/pxWNGW7xnb — Fan MetroViral (@MetroViralMx) October 22, 2026

Línea 2

La tarde del 22 de octubre, en la Línea 2, se realizó un corte de energía en la estación Chabacano, pues un objeto metálico cayó a las vías.

En la imagen que compartió el Metro, se observó a un usuario buscar algo en su bolsillo, pero al sacar la mano cayó el artículo.

#AvisoMetro: Esta tarde se realizó un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías en la estación Chabacano de la Línea 2.



Hacemos un llamado a las personas usuarias a resguardar sus pertenencias, así como a respetar la línea de seguridad, ya… pic.twitter.com/BfcHPluvcy — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2026

Línea A

El día todavía no finalizaba cuando en la Línea A la ruptura de un elemento de la catenaria afectó el servicio en la estación Guelatao. De nueva cuenta, un video muestra un resplandor color rojo.

#AvisoMetro: Debido a la ruptura de un elemento de la catenaria en la Línea A, el servicio opera de forma provisional en dos tramos:



-Pantitlán a Canal de San Juan.

-Santa Marta a la Paz



No se ofrece servicio de trenes del tramo Canal de San Juan a Santa Marta .

Personal del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2026

El servicio quedó afectado en el tramo Canal de San Juan a Santa Marta. Los usuarios tuvieron que resolver el problema de movilidad, pues el accidente fue al filo de las 23:00 horas.

Los RTP llegaron al rescate de los usuarios, pero la saturación, en este tipo de accidentes, causa traslados lentos.

Finalmente, este viernes, se presentó un alto flujo de usuarios, pues el servicio se restableció pasadas las 8:00 de la mañana.

El servicio en la Línea A del @MetroCDMX ha quedado restablecido en su totalidad. Los trenes ya circulan de Pantitlán a La Paz, en ambas direcciones.



Mi reconocimiento a las y los trabajadores del Metro, quienes laboraron durante toda la noche para recuperar el servicio. Una vez… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 23, 2026

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