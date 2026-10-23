Metro CDMX vive semana crítica: cortocircuitos, incendios, explosiones y lesionados
En Zaragoza se reportaron personas lesionadas tras un supuesto corto.
El Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrentó una semana marcada por incidentes que incluyeron cortocircuitos, explosiones, incendios y personas lesionadas. Los hechos se presentaron en las líneas 1, 2, 9 y A.
Semana complicada para el Metro
Todo inició la noche del 20 de octubre, cuando se presentó un incendio en el exterior de las instalaciones de la Línea 9, entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva.
La quema de basura provocó que cables de alta tensión resultaran afectados; por ello, el servicio fue provisional de Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos.
Posteriormente, la mañana del 21 de octubre, el servicio en Línea 9 no era normal y la saturación y complicaciones se presentaron en la Línea 1.
Los convoyes avanzaban; sin embargo, al filo de las 8:00 de la mañana se presentó un supuesto corto. Llamas y humo inundaron el andén de la estación Zaragoza. Tres personas resultaron lesionadas.
El Metro indicó que un bastón cayó a la zona de vías; sin embargo, más tarde, se filtró un video que no muestra el momento de la caída del objeto; simplemente, se aprecia un estallido y llamas.
Línea 2
La tarde del 22 de octubre, en la Línea 2, se realizó un corte de energía en la estación Chabacano, pues un objeto metálico cayó a las vías.
En la imagen que compartió el Metro, se observó a un usuario buscar algo en su bolsillo, pero al sacar la mano cayó el artículo.
Línea A
El día todavía no finalizaba cuando en la Línea A la ruptura de un elemento de la catenaria afectó el servicio en la estación Guelatao. De nueva cuenta, un video muestra un resplandor color rojo.
El servicio quedó afectado en el tramo Canal de San Juan a Santa Marta. Los usuarios tuvieron que resolver el problema de movilidad, pues el accidente fue al filo de las 23:00 horas.
Los RTP llegaron al rescate de los usuarios, pero la saturación, en este tipo de accidentes, causa traslados lentos.
Finalmente, este viernes, se presentó un alto flujo de usuarios, pues el servicio se restableció pasadas las 8:00 de la mañana.
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