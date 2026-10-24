Cae banda ligada a 17 robos de relojes de lujo; atropellan y matan a mujer durante fuga

Cae banda de robo de relojes. Foto: SSC

Una persecución policial en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, terminó con una mujer muerta y tres personas detenidas, presuntamente relacionadas con una banda dedicada al robo de relojes y artículos de lujo a comensales en restaurantes de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los detenidos, un hombre y dos mujeres, estarían vinculados con al menos 17 robos cometidos entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

Durante el operativo, el conductor del automóvil en el que viajaban los sospechosos intentó escapar de los policías, perdió el control del vehículo y atropelló a una mujer de aproximadamente 55 años, quien murió en el lugar.

#Importante | Resultado de una acción operativa en la colonia Morelos de la alcaldía @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres personas, integrantes de una banda delictiva presuntamente relacionada con 17 robos de relojes y otros artículos de lujo a comensales en la… pic.twitter.com/Pm8FG6fOiY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 24, 2026

¿Cómo ocurrió la persecución de los presuntos ladrones de relojes en CDMX?

Los hechos comenzaron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) detectaron un vehículo blanco relacionado con diversos robos cometidos en restaurantes de la Ciudad de México.

Tras identificar la unidad, los monitoristas dieron aviso a los policías desplegados en la zona, quienes implementaron un cerco virtual para dar seguimiento al automóvil.

El vehículo fue ubicado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Sin embargo, cuando los oficiales solicitaron al conductor detenerse, los tripulantes hicieron caso omiso de las indicaciones e intentaron escapar.

Esta situación provocó una persecución policial que terminó en el cruce de las calles Tapicería y Herreros, en la colonia Morelos.

En ese punto, el conductor perdió el control del automóvil y atropelló a una mujer que circulaba por la zona en una motocicleta, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Mujer de aproximadamente 55 años murió atropellada durante la persecución

Después del atropellamiento, los policías solicitaron la presencia de los servicios de emergencia para atender a la víctima.

Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la mujer, de aproximadamente 55 años.

Sin embargo, los equipos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El reporte médico señaló que la víctima presentaba politraumatismo y amputación del miembro pélvico izquierdo, lesiones ocasionadas durante el incidente.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de los servicios periciales y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, en la información proporcionada por las autoridades no se ha dado a conocer la identidad de la mujer fallecida.

Mientras un malandro huía de la policía de la @SSC_CDMX

embiste a una mujer que viajaba en su moto eléctrica sobre

la calle Herreros y Eje 1 Norte, col. Morelos provocando su muerte, por fortuna los uniformados lograron detener al responsable y llevarlo a la Fiscalía… pic.twitter.com/cls5awZiLE — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) October 24, 2026

Detienen a tres personas relacionadas con 17 robos de relojes de lujo

Tras la persecución, los policías de la SSC lograron la detención del conductor y de las dos mujeres que viajaban en el automóvil.

Según las investigaciones referidas por la dependencia, los tres detenidos estarían relacionados con una célula delictiva dedicada al robo de relojes y otros objetos de lujo a personas que se encontraban en restaurantes de la Ciudad de México.

La corporación señaló que el grupo estaría vinculado con al menos 17 hechos delictivos registrados durante un periodo de casi tres años, entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde se realizarán las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Las autoridades también deberán esclarecer las circunstancias del atropellamiento que provocó la muerte de la mujer durante el intento de fuga.

SSC continuará investigaciones contra banda de ladrones de relojes

Tras la detención, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que continuará con las acciones para identificar y detener a otras personas que pudieran estar relacionadas con la misma célula delictiva.

La dependencia reconoció el trabajo de los policías preventivos y de los operadores del C2 que participaron en el seguimiento del vehículo y en la captura de los tres sospechosos.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de la mujer que perdió la vida durante la persecución.

La SSC indicó que personal de la institución brindará orientación y apoyo a los familiares de la víctima, mientras continúan las investigaciones.

Por el momento, las autoridades no han informado si existen órdenes de aprehensión contra otros posibles integrantes del grupo ni han precisado cuántas personas más estarían involucradas en los 17 robos investigados.

Los tres detenidos permanecen a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su posible responsabilidad en los delitos investigados y en los hechos que provocaron la muerte de la mujer.

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