Al menos 12 heridos tras tiroteo en Tallahassee, Florida; 6 son menores de edad

Tiroteo en Florida. Foto: AFP

Un tiroteo en Tallahassee, Florida, dejó al menos 12 personas heridas, entre ellas seis menores de edad, la noche de este sábado. De acuerdo con el Departamento de Policía de Tallahassee (TPD), el ataque ocurrió poco antes de las 20:00 horas, cerca del cruce de las calles Perry y Manatee.

El reporte preliminar de las autoridades indica que 11 de las víctimas sufrieron heridas de bala. De las 12 personas lesionadas, al menos tres presentan heridas graves, mientras que las otras nueve se encuentran en condición estable.

As of 11:30 p.m., the Tallahassee Police Department is continuing its active investigation into a shooting that occurred just before 8 p.m. Saturday, Oct. 24, near the intersection of Perry and Manatee streets. Read the full news release: https://t.co/wNqNznTLyb — Tallahassee Police (@TallyPD) October 25, 2026

Policía investiga tiroteo en Tallahassee

Los primeros hallazgos apuntan a que hubo una pelea física antes de que se produjeran los disparos. Sin embargo, las autoridades continúan recabando pruebas y entrevistando a testigos para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Victims reported amid shooting at Florida A&M University (FAMU) homecoming event in Tallahassee, Florida, police say. pic.twitter.com/V8uly2NElq — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 25, 2026

El jefe de policía de Tallahassee, Lawrence Revell, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y destacó que entre las personas heridas hay menores de edad.

Esta noche, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias mientras enfrentan el impacto devastador de esta violencia.

El funcionario también reconoció la actuación de los agentes que acudieron al lugar. Según explicó, los policías pusieron en riesgo su propia seguridad para trasladar a las víctimas a una zona segura y facilitar su transporte al hospital, incluso antes de que el área estuviera completamente asegurada.

🚨#BreakingNews: Multiple people have been shot near Bragg Stadium in Tallahassee, Florida. A reported Homecoming game between Florida A&M University and Arkansas-Pine Bluff took place this afternoon.

🎥NitaB Photography pic.twitter.com/73hEgzW7sr — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) October 25, 2026

Autoridades buscan identificar a los responsables

La Policía de Tallahassee señaló que mantiene activa la investigación y que trabaja para obtener respuestas para las familias afectadas. En su comunicado, solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que se comunique con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no hay detenidos, mientras se vigila de cerca el estado de salud de las personas heridas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.