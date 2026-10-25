Audi construirá en Georgia su primera fábrica en Estados Unidos, anuncia Trump durante mitin

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la decisión de la empresa alemana de automóviles, Audi, de construir su primera fábrica en suelo estadounidense, durante un mitin en el estado de Georgia antes de las elecciones de medio mandato.

Junto al director ejecutivo de la compañía alemana, Gernot Döllner, Trump comunicó a sus seguidores que la construcción de la planta de SUV (Vehículo Utilitario Deportivo; por sus siglas en inglés) de gran tamaño comenzaría el mes que viene y que produciría unos 200 mil vehículos al año.

“Me complace enormemente anunciar una inversión masiva en la fabricación de automóviles en el gran estado de Georgia. Audi acaba de comprometerse a invertir 4 mil 250 millones de dólares (unos 79.3 mil millones de pesos) en Macon”, destacó Trump durante el mitin.

Sin embargo, Audi señaló en un comunicado que estaba programado en un principio que la construcción comenzara en 2027 y que la producción se iniciara a principios de la década de 2030. Tiene previsto crear unos 4 mil 500 puestos de trabajo en la fábrica, la cual producirá SUV de gama alta adaptados al mercado estadounidense.

Este anuncio se produce a menos de 10 días de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano busca conservar su ajustada mayoría en ambas cámaras del Congreso pese a que las encuestas vaticinan una victoria demócrata.

Desde su retorno a la Presidencia en enero de 2025, Donald Trump intensificó la presión sobre las empresas extranjeras para que trasladen su producción a suelo estadounidense, combinando la amenaza de aranceles con la exención de gravámenes para quienes fabriquen de forma local, una estrategia con la que la Casa Blanca busca estimular la economía nacional y la creación de empleo.

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