Dictan prisión preventiva a Anthony “N” por el delito de maltrato animal en contra de “Lobito”

Anthony “N” habría arrojado al perrito por unas escaleras. Foto: FGJEM

Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México (Edomex) dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Anthony “N”, acusado del delito de maltrato animal en agravio del perro “Lobito”.

La resolución se dio durante la audiencia inicial y de formulación de imputación realizada la mañana del jueves, donde el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba en contra del imputado.

¿Qué ocurrió en el caso de “Lobito”?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), Anthony “N” habría arrojado al canino desde unas escaleras con una altura superior a los 10 metros, provocándole lesiones graves. Posteriormente, presuntamente lo dejó abandonado sin brindarle atención médica.

El Ministerio Público señaló que tras los hechos, el acusado se ocultó para evadir la acción de la justicia. Incluso, el pasado 30 de enero se ejecutó un cateo en su vivienda; sin embargo, no fue localizado en el inmueble.

La detención se logró posteriormente mediante una orden de aprehensión cumplimentada por las autoridades.

Defensa solicitó libertad por presunto amparo

Durante la audiencia, la defensa argumentó que Anthony “N” promovió un juicio de amparo y que un juez federal habría concedido una suspensión, por lo que solicitó que se le permitiera continuar el proceso en libertad.

No obstante, la jueza determinó que dicho acuerdo federal no fue presentado formalmente ante el órgano jurisdiccional local, por lo que no podía ser considerado en ese momento procesal.

La juzgadora sostuvo que existía riesgo de sustracción de la justicia, debido a que el imputado previamente no fue localizado en su domicilio, por lo que la medida cautelar idónea era la prisión preventiva justificada.

¿Qué sigue en el proceso?

Al escuchar la determinación judicial, Anthony “N” rompió en llanto y se reservó su derecho a declarar.

Será el próximo 14 de febrero cuando se lleve a cabo la audiencia en la que se definirá si es vinculado a proceso por el delito de maltrato animal.

