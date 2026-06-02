Trolebús Ixtapaluca aumenta precios de viviendas y rentas

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Viviendas cerca del Trolebús Ixtapaluca elevan sus costos. Foto: Cuartoscuro

Habitantes de San Buenaventura y de las zonas cercanas al complejo hospitalario de Ixtapaluca reportan incrementos en los precios de renta y venta de casas y departamentos debido a la construcción del Trolebús Ixtapaluca; en los últimos meses han observado cambios en las ofertas inmobiliarias dentro de la unidad habitacional.

Trolebús Ixtapaluca y aumento en precios de vivienda

De acuerdo con medios locales, algunas viviendas que anteriormente se ofertaban a costos más bajos ahora presentan incrementos tanto en renta como en venta. Actualmente, las rentas dentro de la unidad habitacional pueden encontrarse desde los tres mil hasta los ocho mil pesos mensuales, dependiendo de la ubicación y características del inmueble.

Vecinos consideran que parte de este comportamiento está relacionado con la futura operación del Trolebús Ixtapaluca, cuya terminal se proyecta en San Buenaventura. La expectativa de contar con una nueva alternativa de transporte público ha generado interés entre potenciales compradores y arrendatarios.

Movilidad en Ixtapaluca y desarrollo urbano

La obra del Trolebús Ixtapaluca continúa en proceso de desarrollo. El proyecto contempla recorridos por el centro del municipio, la carretera federal México-Puebla, un tramo de la autopista México-Puebla y diversas avenidas que conectan ambos corredores viales.

El proyecto también ha generado expectativas relacionadas con la movilidad en Ixtapaluca, debido a que busca reducir tiempos de traslado y mejorar la conexión entre distintas zonas urbanas y habitacionales.

Conectividad impulsa interés inmobiliario

Especialistas del sector inmobiliario señalan que la cercanía a infraestructura de transporte suele ser un factor que influye en la decisión de compra o renta de una vivienda. La accesibilidad, los tiempos de traslado y la conectividad con centros urbanos forman parte de los elementos que los interesados consideran al momento de adquirir un inmueble.

Por ello, la llegada del Trolebús Ixtapaluca podría convertirse en uno de los factores que continúen impulsando el interés por la vivienda en Ixtapaluca, particularmente en zonas cercanas a la futura terminal.

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