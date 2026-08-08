“Ningún líder de cártel está fuera del alcance de EE. UU.”: Ronald Johnson advierte al “Pelón”, nuevo líder del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Embajador de EE. UU. en México lanza advertencia al “Pelón”. Foto: AFP/Reuters.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia a Juan Carlos Valencia González, “Pelón”, identificado como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que el gobierno estadounidense anunciara el aumento de la recompensa por información que permita localizarlo y capturarlo.

No cartel leader is beyond the reach of the U.S., Mexico, and our networks of international partners. The United States has increased the reward up to $25 million for information leading to the capture of Juan Carlos Valencia González (“Pelón”), the new leader of the CJNG.… pic.twitter.com/Y0z9QjwLKt — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

La advertencia fue publicada por Ronald Johnson en su cuenta de X, después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el 5 de agosto una ofensiva contra la estructura de mando del CJNG y ofreciera recompensas que, en conjunto, suman 102 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a ocho de sus presuntos líderes.

Entre las personas señaladas se encuentra Juan Carlos Valencia González, “Pelón”, por quien Estados Unidos aumentó la recompensa hasta 25 millones de dólares.

Ronald Johnson advierte al “Pelón” por su presunto liderazgo del CJNG

En su publicación, el embajador de Estados Unidos en México afirmó que ningún líder de un cártel está fuera del alcance de ese país, México y sus redes de socios internacionales.

Manifestó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos mantiene su compromiso de desmantelar cárteles y organizaciones que calificó como “narco-terroristas” mediante acciones que, según escribió, generan resultados.

La publicación de Ronald Johnson también incluyó un mensaje dirigido directamente a Valencia González, en el que aseguró que no existe un lugar donde pueda esconderse y afirmó que será localizado y llevado ante la justicia.

Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por el “Pelón”

La recompensa por Juan Carlos Valencia González forma parte de los 102 millones de dólares ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos por información relacionada con ocho presuntos líderes del CJNG.

El anuncio de las recompensas se realizó el 5 de agosto, como parte de una ofensiva dirigida contra la estructura de mando de la organización.

En el caso del “Pelón”, el monto de la recompensa fue establecido en hasta 25 millones de dólares por información que permita localizarlo y llevarlo ante la justicia.

En tanto, los montos para los otros presuntos líderes y colaboradores son los siguientes:

Hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias “Jardinero”

Hasta 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”

Hasta 15 millones de dólares por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, señalado como yerno de Oseguera Cervantes

Hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”

Hasta 10 millones de dólares por Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”

Hasta 10 millones de dólares por Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”

Hasta 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.