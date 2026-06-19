Docentes de la CETEG vandalizan patrulla de la Guardia Nacional durante marcha en Acapulco

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Docentes vandalizan patrulla. Foto: Celeste Hernández

Docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) vandalizaron una patrulla de la Guardia Nacional durante la movilización de este viernes en la zona turística de Acapulco por la abrogación a la Ley del ISSSTE 2007.

Con palos y tubos, los manifestantes comenzaron a golpear el parabrisas, retrovisores, torreta, faros y puertas de la unidad, marcada con el número GN344330, en respuesta a una retención de un autobús con cetegistas, ocurrido la tarde del jueves en la costera Miguel Alemán.

Persiguen a agentes tras destrozar patrulla en protesta

Tras la agresión a la patrulla, los docentes persiguieron a los agentes de la Guardia Nacional hacia una calle contigua a la costera Miguel Alemán, sin darles alcance.

Los manifestantes reprocharon el actuar de la corporación, acusándolos de reprimir el movimiento magisterial, que desde el 1 de junio se mantiene en paro nacional.

Además de los daños al vehículo oficial, la avanzada de cetegistas realizó pintas con aerosol en comercios particulares, banquetas, jardineras y parabuses, por lo que algunos locatarios bajaron sus cortinas para evitar mayores daños.

Automovilista es agredido durante marcha de la CETEG

Asimismo, agredieron a golpes a un automovilista que intentó adelantar el contingente para evitar quedar dentro de la manifestación.

El contingente, conformado por unos 700 manifestantes, partió del asta bandera en dirección a la Diana Cazadora, donde instalaron un mitin para hacer públicas sus demandas, particularmente el cambio en el sistema de pensiones, la abrogación a la reforma Educativa y aumento salarial al 100%.

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