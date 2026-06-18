Aficionado del Atlas cae de 3 metros junto a policías en pleno FIFA Fan Fest Guadalajara

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Intentan bajar a aficionado y termina en accidente en Fan Fest Foto: Getty

Un aficionado cayó de un poste durante el Fan Fest de Guadalajara en la Plaza de la Liberación mientras se disputaba el partido entre Colombia y Uzbekistán del Mundial 2026. Un elemento de la Policía municipal participó en las maniobras para hacer descender al hombre de la estructura, pero también cayó.

Aficionado sube a un poste durante el Fan Fest de Guadalajara

El hombre portaba un zarape rojinegro del equipo Atlas, escaló el asta bandera ubicada en la Plaza de la Liberación, donde cientos de personas seguían la transmisión del encuentro mundialista.

Mientras permanecía en la parte superior de la estructura, elementos de la Policía de Guadalajara intentaron persuadirlo para que descendiera por su propia cuenta. Sin embargo, ante la negativa del aficionado, los uniformados iniciaron una maniobra para retirarlo del lugar.

Para acercarse al hombre, los policías utilizaron un contenedor de basura como apoyo y accedieron a la base de concreto de la estructura.

A las 20:47 horas en la plaza liberación en el centro histórico de Guadalajara, al interior del #FIFA #FANFEST #GUADALAJARA durante la proyección del juego de futbol de las selecciones de Uzbekistán vs. Colombia, un hombre con un sombrero y un sarape con el logotipo del Atlas,… pic.twitter.com/qBd8OQ2Tiz — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) June 18, 2026

Así ocurrió la caída del aficionado y un policía

Las imágenes muestran cómo uno de los elementos trató de interceptar al aficionado desde la parte superior del asta, mientras otro intentaba sujetarlo desde una posición inferior.

Durante la intervención, el hombre perdió el equilibrio y jaló el cable de acero utilizado para el sistema de izaje de la bandera. Como consecuencia, parte del mecanismo se desprendió y provocó la caída del aficionado desde una altura aproximada de tres metros.

En el incidente también cayó uno de los policías que participaba en el operativo.

Además, componentes del sistema, entre ellos cables, poleas y piezas metálicas, se desprendieron de la estructura. Uno de estos objetos golpeó a otro elemento policiaco que se encontraba en la parte superior, por lo que requirió apoyo para descender mediante una escalera.

Un asistente al FIFA Fan Fest llamó la atención alarma en la Plaza de la Liberación tras trepar al asta bandera. Un policía intervino para bajar al individuo; sin embargo, durante las maniobras, el sujeto perdió el equilibrio y ambos cayeron desde una altura considerable. pic.twitter.com/0W22hWh6g4 — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) June 18, 2026

Autoridades no reportan estado de salud de los involucrados

Hasta el momento, las autoridades de Guadalajara no han informado oficialmente sobre el estado de salud del aficionado ni de los policías involucrados en el incidente.

Tampoco se han dado a conocer posibles sanciones o acciones derivadas de los hechos registrados durante las actividades del Fan Fest del Mundial 2026.

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