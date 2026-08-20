Diputado del PAS defiende inocencia de su hijo Fausto “N”, detenido por caso Cuén-“Mayo” Zambada

GENERANDO AUDIO...

Diputado Víctor Corrales defiende a su hijo Fausto “N”. Foto: Samuel Sánchez

El diputado local del Partido Sinaloense (PAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño, defendió la inocencia de su hijo Fausto “N”, detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “Mayo” Zambada.

Al acudir este jueves a la sesión Congreso del Estado de Sinaloa, el legislador señaló que la familia se encuentra sorprendida por la detención y aseguró desconocer los elementos que llevaron a las autoridades federales a proceder penalmente contra su hijo. Sostuvo que confía en su inocencia y que esperará el desarrollo del proceso judicial.

Corrales Burgueño aseguró que Fausto “N” no se encontraba prófugo. Explicó que radicaba en la Ciudad de México y desarrollaba sus actividades de manera habitual. Incluso, señaló que él y su esposa estuvieron con su hijo días antes de conocer sobre su aprehensión.

¿De qué acusan a Fausto “N”?

La FGR informó que Fausto “N” fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal. Es señalado por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones federales, Fausto “N” habría acompañado al entonces líder del Partido Sinaloense a la reunión del 25 de julio de 2024 en la que Ismael “Mayo” Zambada habría sido privado de la libertad. La FGR sostiene que habría presenciado los hechos y posteriormente incurrido en contradicciones y omitido información en sus declaraciones, presuntamente con la intención de obstaculizar el esclarecimiento del caso.

El diputado evitó pronunciarse sobre detalles de lo ocurrido aquel día y explicó que mantendrá cautela mientras avanza el procedimiento, con el objetivo de no interferir con las investigaciones ni realizar especulaciones. Señaló que su familia ha esperado dos años para conocer los resultados de las indagatorias y manifestó su confianza en que las autoridades federales esclarezcan tanto la situación de su hijo como los acontecimientos ocurridos en julio de 2024.

Fausto “N” fue trasladado al Altiplano

Fausto “N” fue trasladado a la zona del Altiplano, en el Estado de México, donde continuará el proceso para definir su situación jurídica.

Corrales Burgueño descartó solicitar licencia a su cargo como diputado local y aseguró que continuará desempeñando sus funciones en el Congreso de Sinaloa.

La FGR precisó que Fausto “N” mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente

Diputado asegura que su hijo no estaba prófugo

Víctor Antonio Corrales Burgueño, diputado del PAS refirió:

–“No lo sé, no sé en qué finquen eso. Él ha sido víctima y desconozco yo por qué”.

-¿Ha tenido contacto con él?

–“Pues sí. Pues sí, sí, sorprendidos y también cansado de tanto tiempo de espera, ¿no?. Para que esta situación pues de alguna manera tenga un resultado y nosotros confiamos en que las autoridades así lo habrán de hacer“

-¿Lo llevaron para allá?

-Está en los juzgados que están ahí en el Altiplano.

-¿Cómo se encuentra él, sí están respetando sus derechos humanos?

-“Yo creo que sí. Él no estaba huyendo… estaba en su trabajo. Sí, llevando su vida normal, mi esposa y yo estuvimos en la Ciudad de México el domingo en la noche, llegamos ahí. El lunes todavía lo vimos bien y el martes fuimos nosotros a un evento que íbamos al Senado de la República, y nos regresamos ayer muy temprano y nos enteramos de eso”.

-¿Vivía en la Ciudad de México?

–“Pues sí, está radicando en la Ciudad de México, pero más acá en Sinaloa”.

-¿Porqué decía que estaba en Estados Unidos, él no es?

“Te sabía de esta relación que yo puedo decirle y no puedo hacer más conjeturas ni aventurar más juicios de valor, porque no tengo elementos para hacerlo, y en eso sí quiero que me tengan comprensión en ese sentido para esperar cómo va a encausarse este asunto, pues eso es lo que nos dicen los abogados”.

-¿Cuál es la confianza de que es totalmente inocente?

-“Eso no tengo ninguna duda, lo digo como padre, pues que lo conozco bien y además por la propia situación, Fausto no tiene que ver con él”.

-¿Usted sabía dónde llevaba su hijo Héctor ese día?

–“Esa parte yo ya no la puedo tocar hasta que no corre el proceso”.

-¿Confía en la justicia?

“Nosotros hemos estado aguantando dos años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado, y yo voy a seguir en esa postura”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.